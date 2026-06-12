FSA startet Streaming-Offensive: "Von der Veo-Kamera zum Livestream" Aus dem Verband +++ Im Rahmen eines Online-Webinars informiert der FSA über den Einstieg ins Livestreaming von Kevin Gehring · Heute, 11:40 Uhr · 0 Leser

Auch ohne große Kamera-Systeme können Vereine die Spiele ihrer Teams einem größerem Publikum zugänglich machen. Der Fußballverband Sachsen-Anhalt informiert über die Möglichkeiten der Veo-Kamera. – Foto: Michael Donau

Der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) möchte in der neuen Saison eine Livestream-Offensive starten. Über eine zentrale Plattform sollen die Übertragungen von den Spielen kostenfrei angeboten werden. "Mehr Sichtbarkeit, mehr Reichweite und mehr Begeisterung für den Amateurfußball", mit diesen Zielen wolle der FSA den Sport "einem größeren Publikum zugänglich" machen und "die Chancen der Digitalisierung optimal" nutzen, heißt es in einer Mitteilung.

>> Zur Anmeldung für das Online-Webinar: (hier klicken) Dazu lädt der Landesverband bereits in der kommenden Woche zu einem kostenfreien Online-Webinar. Am 17. Juni von 18 bis 19 Uhr informiert der FSA in diesem Rahmen. Gerichtet ist das Angebot an "Vereinsverantwortliche, Trainerinnen und Trainer sowie alle Interessierten, wie der Einstieg ins Livestreaming mit der Veo-Kamera gelingt und welche Perspektiven sich daraus für den Amateurfußball ergeben." Das Webinar knüpfte an die beim Staffeltag vorgestellte Streamingstrategie an und gebe einen umfassenden Blick über die nächsten Schritte. Das erwartet die Teilnehmenden: