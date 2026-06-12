Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
FSA startet Streaming-Offensive: "Von der Veo-Kamera zum Livestream"
Aus dem Verband +++ Im Rahmen eines Online-Webinars informiert der FSA über den Einstieg ins Livestreaming
von Kevin Gehring · Heute, 11:40 Uhr · 0 Leser
Auch ohne große Kamera-Systeme können Vereine die Spiele ihrer Teams einem größerem Publikum zugänglich machen. Der Fußballverband Sachsen-Anhalt informiert über die Möglichkeiten der Veo-Kamera. – Foto: Michael Donau
Der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) möchte in der neuen Saison eine Livestream-Offensive starten. Über eine zentrale Plattform sollen die Übertragungen von den Spielen kostenfrei angeboten werden. "Mehr Sichtbarkeit, mehr Reichweite und mehr Begeisterung für den Amateurfußball", mit diesen Zielen wolle der FSA den Sport "einem größeren Publikum zugänglich" machen und "die Chancen der Digitalisierung optimal" nutzen, heißt es in einer Mitteilung.
Dazu lädt der Landesverband bereits in der kommenden Woche zu einem kostenfreien Online-Webinar. Am 17. Juni von 18 bis 19 Uhr informiert der FSA in diesem Rahmen. Gerichtet ist das Angebot an "Vereinsverantwortliche, Trainerinnen und Trainer sowie alle Interessierten, wie der Einstieg ins Livestreaming mit der Veo-Kamera gelingt und welche Perspektiven sich daraus für den Amateurfußball ergeben." Das Webinar knüpfte an die beim Staffeltag vorgestellte Streamingstrategie an und gebe einen umfassenden Blick über die nächsten Schritte.
Das erwartet die Teilnehmenden:
Rückblick auf die beim Staffeltag präsentierte Streamingstrategie
Livestreaming mit Veo – einfach und praxisnah erklärt
Technische Voraussetzungen und Umsetzungsmöglichkeiten
Vorstellung der geplanten Zusammenarbeit mit den Medienpartnern
Chancen für Vereine, Sponsoren und Fans
Offene Fragerunde und Austausch mit den Verantwortlichen
Die Rahmendaten:
Termin: 17. Juni 2026
Uhrzeit: 18:00 bis 19:00 Uhr
Anmeldeschluss: 16. Juni 2026
Die Veranstaltung findet online statt und ist für alle Teilnehmenden kostenlos. Aktuell stehen noch frei Plätze zur Verfügung. Die Anmeldung ist online bis zum 16. Juni möglich.