FSA-Präsident Stahlknecht kandidiert erneut: "Noch nicht am Ziel" Aus dem Verband +++ Beim Verbandstag am 13. September stellt sich der 60-Jährige wieder zu Wahl

Am 13. September wird es im Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) wieder ernst. Beim 10. Ordentlichen Verbandstag wird das neue Präsidium gewählt. Holger Stahlknecht, früherer Innenminister und seit 2021 der Präsident des Landesverbandes , wird dann erneut für den höchsten Posten kandidieren. Dies gab der FSA bekannt.

Unter der Präsidentschaft des 60-Jährigen hat sich im Fußballverband Sachsen-Anhalt viel getan. Organisatorisch und strukturell wurde der FSA umstrukturiert, die Satzung angepasst und die Aufarbeitung des Finanzskandals weiter angeschoben - wenngleich diese noch nicht final abgeschlossen ist. "Mit personellen Impulsen, wie der Berufung einer Vizepräsidentin für den Frauen- und Mädchenfußball, der Gründung der FSA-Service GmbH und der Professionalisierung des Landespokalfinals wurden wichtige Zukunftsthemen angepackt", heißt es in der Pressemitteilung des Verbandes.

"Wir haben viel bewegt, aber wir sind noch nicht am Ziel. Der eingeschlagene Modernisierungskurs muss konsequent fortgesetzt werden, um den Verband weiterhin zukunftsfest aufzustellen", erklärt Stahlknecht seine Motivation für eine weitere Amtszeit.

Auch im Spielwesen ging der Fußballverband Sachsen-Anhalt während Stahlknechts Amtszeit neue, innovative Wege - etwa mit dem Pilotprojekt zum Gemischten Spielen , das das Mitwirken von Frauen im Herren-Spielbetrieb zulässt. Auch für Spielgemeinschaften auf Landesebene hat sich der FSA kürzlich geöffnet - wenngleich bis zur Einführung noch zwei Jahre vergehen. Und mit dem Projekt "DFB-Assist" stellte der FSA unter dem Motto "Unser Fußball, Dein Zuhause" die Förderung des Frauen- und Mädchenfußballs groß in den Fokus.

Es seien angeschobene Entwicklungen und Prozesse wie diese, die Stahlknecht zu einer weiteren Amtszeit motivieren würden. "Der Fußball in Sachsen-Anhalt steht gut da, aber es bleibt viel zu tun. Wir müssen die begonnene Modernisierung weiter vertiefen, neue gesellschaftliche Herausforderungen annehmen und den Fußballsport in unserem Land auf allen Ebenen stärken“, unterstreicht der 60-Jährige. Der Verband wolle sich "transparent, zukunftsorientiert und immer im engen Dialog mit der Basis" weiterentwickeln - so lautet das formulierte Ziel seiner Kandidatur.

