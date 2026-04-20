FSA legt Rahmenterminplan für die neue Saison 2026/27 fest

Von Ende Juli bis Ende Juni soll die neue Saison unter dem Dach des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt verlaufen. Am Montag hat der FSA seinen Rahmenterminplan für die Spielzeit 2026/27 im Herren-, Frauen- und Nachwuchsbereich veröffentlicht.
Der Startschuss zur Saison 2026/27 erfolgt am Wochenende vom 7. bis 9. August - zumindest in den Spielklassen mit einer Staffelstärke von 15 und 16 Mannschaften. Darunter könnten neben der Verbandsliga und den beiden Landesligen je nach der Einteilung auch wieder einige Landesklasse-Staffeln fallen. Die Herren-Ligen, die mit einem 14er-Schlüssel spielen, starten dagegen erst einige Wochen später am Wochenende vom 28. bis 30. August in die Saison. Der dachbleche-24-Landespokal startet bereits mit der Ausscheidungsrunde am 31. Juli bis 2. August.
Gespielt wird in allen Herren-Spielklassen bis zum 11. bis 13. Dezember. Englische Woche sind laut Rahmenterminplan nicht vorgesehen. Nach zweieinhalb Monaten Pause soll der reguläre Punktspielbetrieb im neuen Jahr 2027 wieder aufgenommen werden. Während die Wochenenden zuvor bereits für eventuelle Nachholspiele geblockt sind, starten die Ligen mit 15 und 16 Teams am Wochenende des 26. bis 28. Februars in die Rückserie. Am ersten März-Wochenende steigen auch die anderen Mannschaften (14er-Schlüssel) wieder ein.
Die letzten Entscheidungen der Saison fallen schließlich am Wochenende vom 11. bis 13. Juni - die Spieltage werden dann erneut nach den Spielklassen aufgeteilt, wie aus dem Rahmenterminplan hervorgeht. So werden die Verbandsligisten ihren letzten Spieltag am Freitagabend, den 11. Juni, bestreiten. Die Landesliga Nord sowie die Landesklasse-Staffeln 1, 3 und 6 müssen am Sonnabend ran, die Landesliga Süd sowie die Landesklasse 2, 4 und 5 bestreiten ihr Saisonfinale am Sonntag.
Für die Fußballerinnen in Sachsen-Anhalt startet die neue Saison mit der Ausscheidungsrunde im Polytan- und Kleinfeld-Landespokal am 15. August. Eine Woche später sollen alle Spielklassen - ob mit zwölf, zehn, acht oder nur sechs Teams bestückt - in die neue Serie starten. In den Ligen mit weniger als zwölf Mannschaften wird am 7. bzw. 8. November bereits das (Punktspiel-)Jahr beschlossen.
In den Zwölfer-Ligen sind dagegen noch Spieltage am 28/29. November sowie am 5/6. Dezember vorgesehen. Sie starten auch als Erste in das neue Jahr: Ab dem letzten Februar-Wochenende (27./28. Februar) geht es wieder weiter. Dagegen haben die Fußballerinnen aus den anderen Ligen - sofern zuvor nicht noch Nachholspiele über die Bühne gebracht werden müssen - wenigstens noch eine Woche länger Zeit.
Für die Mannschaften, die unter einem 8er-Schlüssel spielen, endet die Saison dann bereits am Wochenende vor dem traditionellen Finaltag der Frauen (1. Mai) - nämlich am 24./25. April. In den breiter besetzten Ligen geht der Spielbetrieb dagegen bis zum 22./23. Mai weiter. Das Finalturnier der Regionalklasse-Staffelsieger ist zum Abschluss der Spielzeit für den 5./6. Juni vorgesehen.
Für die Junioren in Sachsen-Anhalt beginnt die Saison 2026/27 mit der Ausscheidungs- sowie mit der ersten Hauptrunde im Landespokal (14.-16. August/ 21.-23. August). Ab dem letzten August-Wochenende (28. bis 30. August) sollen dann wieder die ersten Punktspiele starten. Gespielt wird in manchen Spielklassen bis zum 11. bis 13. Dezember und ab dem letzten Februar-Wochenende (26. bis 28 Februar) wieder. Die reguläre Punkterunde endet - abgesehen von den D-Junioren (25. bis 27. Juni) am ersten Juni-Wochenende (4. bis 6. Juni). Am Wochenende darauf sollen in allen Altersklassen die Pokalfinals steigen.
Für die Juniorinnen startet unter dem Dach des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt derweil Ende August die neue Spielzeit, die in den verschiedenen Altersklassen bis zu sieben Turniertage vorsehen. Das Pokalfinale der U17-Juniorinnen wird auch im neuen Jahr wieder ein fester Programmpunkt am Finaltag der Frauen sein (1. Mai). Die Meisterrunde der B-, C- und D-Juniorinnen sowie der siebte Turniertag der E-Juniorinnen ist zum Abschluss der Saison für das Wochenende vom 5. und 6. Juni vorgesehen.