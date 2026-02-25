FSA legt Endspielort für den dachbleche24-Landespokal fest

Am 28. März werden im dachbleche24-Landespokal von Sachsen-Anhalt die beiden Finaltickets vergeben. In den Duellen zwischen dem SSV 80 Gardelegen und dem VfB Germania Halberstadt (übertragen im Livestream auf volksstimme.de und mz.de) sowie zwischen dem SV Eintracht Emseloh und dem Halleschen FC (ausgetragen in Lutherstadt Eisleben) geht es um den Einzug ins Endspiel. Eine wichtige Weiche für den Finaltag der Amateure hat der Landesverband Sachsen-Anhalt (FSA) nun bereits gestellt.
So gab der FSA den Endspielort für den 23. Mai bekannt. Zum inzwischen dritten Mal in Folge steigt das Pokalfinale von Sachsen-Anhalt im Leuna-Chemie-Stadion in Halle. Die genaue Anstoßzeit am Finaltag der Amateure wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.
FSA-Vizepräsident Jörg Bihlmeyer, der für das Spielwesen zuständig ist, betont in der Pressemitteilung des Verbandes die "Bedeutung der erneuten Entscheidung für den Standort Halle". So erklärt er: "Das Leuna-Chemie-Stadion hat sich in den vergangenen Jahren als hervorragender Austragungsort für unser Landespokalfinale bewährt. Wir freuen uns, den Finaltag der Amateure erneut in Halle präsentieren zu können und sind überzeugt, dass die Fans wieder ein stimmungsvolles Pokalendspiel erleben werden."
6311 Zuschauer hatten im vergangenen Jahr das Finale zwischen Überraschungsteam 1. FC Lok Stendal und dem Halleschen FC verfolgt - und sahen erst in der Nachspielzeit die Entscheidung zugunsten des Regionalligisten. Im Jahr zuvor hatten 5715 Zuschauer das Endspiel zwischen dem VfB Germania Halberstadt und dem Halleschen FC gesehen, welches der damals Noch-Drittligist erst in der Verlängerung mit 4:2 gewann.
Insgesamt ging der Landespokal zuletzt dreimal in Folge an den Halleschen FC. Am 23. Mai könnte der HFC im heimischen Leuna-Chemie-Stadion das Quartett komplettieren. Zunächst aber wartet noch das Halbfinale beim SV Eintracht Emseloh auf den Titelverteidiger.