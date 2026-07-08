 2026-07-06T13:26:36.144Z

Allgemeines

FSA gibt die Staffeleinteilung für die neue Saison 2026/27 bekannt

Aus dem Verband +++ Der Fußballverband Sachsen-Anhalt informiert über die Einteilung seiner Herren-Spielklassen

von Kevin Gehring · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thomas Rinke

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Verbandsliga
LL Sachs-Anhalt Nord
LL Sachs-Anhalt Süd
Haldensleben
Ammendorf

Am Mittwochmorgen hat der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) das Geheimnis rund um die Staffeleinteilung gelüftet. Während die Ligenzusammenstellung in der Verbandsliga und den beiden Staffeln der LOTTO-Landesliga erwartbar war, gibt es auch in der Landesklasse keine großen Überraschungen.

Im Endeffekt ergab sich genau dieselbe Staffeleinteilung, wie sie FuPa Sachsen-Anhalt in der vergangenen Woche aufgestellt hatte. Einziger Unterschied zur finalen Einteilung: Nach dem Rückzug des FC Halle-Neustadt und dem Verzicht des SV Romonta Stedten bleibt der SV Blau-Weiß Dölau II in der Landesklasse 5.

Verbandsliga

  • SV Dessau 05
  • 1. FC Bitterfeld-Wolfen
  • BSV Halle-Ammendorf
  • SV Fortuna Magdeburg
  • SV Blau-Weiß Zorbau
  • VfB Merseburg
  • FSV Barleben
  • SV Eintracht Emseloh
  • SV 1890 Westerhausen
  • Haldensleber SC
  • VfB Sangerhausen
  • SC Bernburg
  • SV Blau-Weiß Dölau
  • VfB Ottersleben (Auf)
  • SG Reppichau (Auf)
  • CFC Germania 03 (Auf)

LOTTO-Landesliga Nord

  • SSV Havelwinkel Warnau (Ab)
  • SSV 80 Gardelegen
  • SV 09 Staßfurt
  • Union Schönebeck
  • FSV Saxonia Tangermünde
  • Ummendorfer SV
  • Oscherslebener SC
  • Osterburger FC
  • SV Fortuna Magdeburg II
  • TuS Schwarz-Weiß Bismark
  • SV Stahl Thale
  • FSV Grün-Weiß Ilsenburg
  • SV Arminia Magdeburg
  • Burger BC (Auf)
  • TSG Grün-Weiß Möser (Auf)
  • SV Eintracht Osterwieck (Auf)

LOTTO-Landesliga Süd

  • SG Rot-Weiß Thalheim (Ab)
  • VfB Gräfenhainichen
  • TSV Leuna
  • FSV Bennstedt
  • Turbine Halle
  • SV Blau-Weiß Farnstädt
  • 1. FC Zeitz
  • SV Edelweiß Arnstedt
  • SG Blau-Weiß Brachstedt
  • SV Rot-Weiß Kemberg
  • TSV Rot-Weiß Zerbst
  • FC Grün-Weiß Piesteritz
  • SC Naumburg
  • SV Eintracht Elster (Auf)
  • MSV Eisleben (Auf)
  • SSC Weißenfels II (Auf)

Landesklasse 1

  • SV Preussen Schönhausen (Ab)
  • SV Eintracht Salzwedel
  • VfB 07 Klötze
  • SV Medizin Uchtspringe
  • 1. FC Lok Stendal II
  • Kreveser SV
  • TSV Brettin-Roßdorf
  • SV Langenapel
  • Möringer SV
  • SSV 80 Gardelegen II
  • TuS Siegfried Wahrburg
  • SG Letzlingen/Potzehne
  • SV Eintracht Lüderitz (Auf)
  • FSV Eiche Mieste (Auf)

Landesklasse 2

  • SV Irxleben (Ab)
  • SV Union Heyrotsberge
  • Eilslebener SV
  • TSV Niederndodeleben
  • MSC Preussen
  • MSV Börde
  • Osterweddinger SV
  • SV Groß Santersleben
  • SV Altenweddingen
  • SSV Samswegen
  • TuS 1860 Magdeburg-Neustadt
  • SG Blau-Weiß Niegripp (Auf)
  • Germania Olvenstedt (Auf)
  • Blau-Weiß Neuenhofe (Auf)

Landesklasse 3

  • SV Langenstein
  • SV Plötzkau
  • VfB Germania Halberstadt II
  • FC Einheit Wernigerode II
  • Blankenburger FV
  • SC Germania Kroppenstedt
  • 1. FSV Nienburg
  • FSV Grün-Weiß Ilsenburg II
  • Germania Wernigerode
  • ZLG Atzendorf/Förderstedt
  • SV Darlingerode-Drübeck
  • TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens
  • SV Germania Gernrode (Auf)
  • SC Seeland (Auf)

Landesklasse 4

  • 1. FC Bitterfeld-Wolfen II
  • SV Allemannia Jessen
  • SV Germania Roßlau
  • Dessauer SV 97
  • SV Pouch-Rösa
  • SV GOLPA
  • SV Friedersdorf
  • TuS Dessau-Kochstedt
  • SG Empor Waldersee
  • SV Blau-Rot Coswig
  • FC Victoria Wittenberg
  • FC Eintracht Köthen
  • HSV Gröbern (Auf)
  • SV Graf Zeppelin Abtsdorf (Auf)

Landesklasse 5

  • TSV Blau-Weiß Brehna (Ab)
  • LSG Lieskau (Ab)
  • SV 08 Baalberge (Ab)
  • 1. SV Sennewitz
  • Zörbiger FC
  • FC Hettstedt
  • SSV 90 Landsberg
  • SG Reußen
  • BSV Halle-Ammendorf II
  • Turbine Halle II
  • SV Höhnstedt
  • SV Blau-Weiß Dölau II
  • SG Einheit Halle (Auf)
  • FSV Bennstedt II (Auf)

Landesklasse 6

  • SV Kelbra
  • TSV Großkorbetha
  • FC RSK Freyburg
  • SV Wacker Wengelsdorf
  • VfB Oberröblingen
  • SV Rot-Weiß Weißenfels
  • VfB Sangerhausen II
  • Sportring Mücheln
  • SV Großgrimma
  • SV Braunsbedra
  • BSC 99 Laucha
  • SV Eintracht Lüttchendorf
  • 1. FC Zeitz II (Auf)
  • SV Eintracht Kreisfeld (Auf)