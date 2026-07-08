FSA gibt die Staffeleinteilung für die neue Saison 2026/27 bekannt

– Foto: Thomas Rinke

Am Mittwochmorgen hat der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) das Geheimnis rund um die Staffeleinteilung gelüftet. Während die Ligenzusammenstellung in der Verbandsliga und den beiden Staffeln der LOTTO-Landesliga erwartbar war, gibt es auch in der Landesklasse keine großen Überraschungen.

Im Endeffekt ergab sich genau dieselbe Staffeleinteilung, wie sie FuPa Sachsen-Anhalt in der vergangenen Woche aufgestellt hatte. Einziger Unterschied zur finalen Einteilung: Nach dem Rückzug des FC Halle-Neustadt und dem Verzicht des SV Romonta Stedten bleibt der SV Blau-Weiß Dölau II in der Landesklasse 5.