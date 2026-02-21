»Frustration, Ärger, Wut, Enttäuschung« zum Start ins Fußballjahr

Nein, zufrieden kann FC-Trainer Jan Gernlein mit dem Pflichtspiel-Auftakt seiner Jungs wahrlich nicht sein. – Foto: Sportfoto Zink / L. Pfört

Wechselbad der (Fußball-)Gefühle: Erst war Leo Haas der Verursacher eines (aus Sicht der Gäste unberechtigen Elfmeters) Elfmeters, der zum zwischenzeitlichen Ausgleich führte. Dann erzielte der 21-Jährige das Goldene Tor für den FC Ingolstadt II zum 2:1 - zum Leidwesen des FC Eintracht Bamberg. Denn die Domreiter waren nach dem Auftakt des Pflichtspieljahres in der Bayernliga Nord in Person von Vorstandssprecher Sascha Dorsch aber mal so richtig unzufrieden.

"Frustration, Ärger, Wut, Enttäuschung", zählt der oberfränkische Funktionär nach Spielende auf, womit alle Fragen nach seinem Gemütszustand nach dem am Ende einzigen Nachholspiel am Samstagnachmittag beantwortet sein dürften. Gerade mit den anfänglichen 45 Minuten seiner Jungs ist der 56-Jährige - wohlwollend formuliert - unzufrieden: "Die erste Halbzeit haben wir verschlafen, wir waren nicht auf dem Platz."

Nach der Pause, und das ist besonders bitter, seien die Domreiter "komplett anders" aufgetreten. Der Ausgleich fiel als logische Konsequenz, ehe ein "vermeidbarer" Eckball die Entscheidung brachte. "Irgendwo ist die Niederlage verdient, weil wir es versäumt haben, in der ersten Halbzeit mitzuspielen. Das tut weh!"