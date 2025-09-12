Frustbewältigung für Kilia Kiel im Landespokal gegen den VfB Lübeck?

– Foto: Kilia Kiel

Nach langem Warten findet die Hängepartie im Achtelfinale des Landespokals zwischen Oberligist Kilia Kiel und Regionalligist VfB Lübeck am Samstag, 13. September, ihr Ende. Ab 14 Uhr kämpfen die beiden Teams um den letzten Platz im Viertelfinale. Dort wartet bereits seit Wochen der SC Weiche Flensburg, der am 8. Oktober beim Sieger zu Gast sein wird.

Favoritenrolle klar vergeben Die Vorzeichen sprechen für den amtierenden Landespokalsieger VfB Lübeck, der mit zehn Punkten solide im Mittelfeld der Regionalliga rangiert. Kilia dagegen sucht nach seiner Form. Der amtierende Oberliga-Meister hat nach sieben Spielen erst acht Punkte gesammelt und blieb zuletzt viermal in Folge sieglos. Das 1:2 bei Eutin 08 vertiefte die Krise am Hasseldieksdammer Weg.

Nicola Soranno hofft auf Befreiungsschlag „Du brauchst ein Erfolgserlebnis. Irgendwas muss jetzt passieren. Wir spielen jetzt am Wochenende gegen VfB Lübeck im Pokal. Vielleicht ist es das Spiel, das uns gerade zum richtigen Zeitpunkt kommt. Weil da erwartet keiner etwas von uns. Du spielst gegen einen Klassenhöheren, kannst frei aufspielen. Vielleicht ist das jetzt genau das, was wir brauchen, um uns mit einem guten Spiel, einem guten Ergebnis – egal wie es ausgeht – ein bisschen freischwimmen zu können“, erklärte Trainer Nicola Soranno nach der Niederlage in Eutin.