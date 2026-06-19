Frust weg, elf Neue: Forchheim will Landesliga-Spitze angreifen »Es kribbelt wieder« +++ Elf Abgänge und elf Neuzgänge +++ Yasin Kaya beerbt Sebastian Lindner von Boris Manz · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

95 Tore, absoluter Top-Wert: Der Jahn Forchheim um Christian Rzonsa und Nico Baumgartl stand letzte Saison für Offensivspektakel. – Foto: Sportfoto Zink / L. Pfoertsch

Jahn Forchheim begeisterte vergangene Saison die Landesliga Nordost: Fast 100 Tore, dazu der größte Zuschauerschnitt der Liga. Doch am letzten Spieltag verlor das Team den Aufstiegs-Relegationsplatz. Der Traum von der Bayernliga-Rückkehr platzte.

"Die Enttäuschung war natürlich groß", gesteht Trainer René Ebert rückblickend. "Die ersten Wochen wolltest du nichts mehr mit Fußball zu tun haben. Aber wer weiß, für was das am Ende gut ist." Der Frust hat sich inzwischen in Tatendrang umgewandelt. Eine längere Sommerpause half dabei. Erst am Montag (22. Juni) startet der Jahn in die Vorbereitung. Ebert hat wieder richtig Lust: "Inzwischen kribbelt es wieder. Den Spielern geht es genauso. Ich habe gemerkt: Mir macht es einfach richtig Spaß hier."

Elf Neuzugänge und elf Abgänge: Jahn Forchheim optimistisch vor Landesliga-Start Beim Jahn steht nach der starken Saison ein Umbruch an. Der Erfolg weckt Begehrlichkeiten. Insgesamt elf Spieler verlassen den Verein. So zieht es unter anderem Keeper Moritz Prenzler zum SC Eltersdorf, Niklas Held zum TSV Kornburg und Co-Trainer Sebastian Lindner zum FSV Erlangen. „Der Abgang von Sebastian Lindner schmerzt natürlich besonders und auch, dass Nici Held uns erst eine Zusage gegeben hat und dennoch wechselt, ist bitter“, gesteht Ebert. Trotz des Ärgers über dessen Absage zeigt der Jahn-Trainer Verständnis: „Ich verstehe auch viele Spieler, die in höhere Ligen wechseln oder mehr Spielzeit wollen. Das ist völlig legitim. Wir legen keinem Spieler Steine in den Weg.“