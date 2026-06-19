Frust weg, elf Neue: Forchheim will Landesliga-Spitze angreifen

Jahn Forchheim begeisterte vergangene Saison die Landesliga Nordost: Fast 100 Tore, dazu der größte Zuschauerschnitt der Liga. Doch am letzten Spieltag verlor das Team den Aufstiegs-Relegationsplatz. Der Traum von der Bayernliga-Rückkehr platzte.
"Die Enttäuschung war natürlich groß", gesteht Trainer René Ebert rückblickend. "Die ersten Wochen wolltest du nichts mehr mit Fußball zu tun haben. Aber wer weiß, für was das am Ende gut ist." Der Frust hat sich inzwischen in Tatendrang umgewandelt. Eine längere Sommerpause half dabei. Erst am Montag (22. Juni) startet der Jahn in die Vorbereitung.
Ebert hat wieder richtig Lust: "Inzwischen kribbelt es wieder. Den Spielern geht es genauso. Ich habe gemerkt: Mir macht es einfach richtig Spaß hier."
Beim Jahn steht nach der starken Saison ein Umbruch an. Der Erfolg weckt Begehrlichkeiten. Insgesamt elf Spieler verlassen den Verein. So zieht es unter anderem Keeper Moritz Prenzler zum SC Eltersdorf, Niklas Held zum TSV Kornburg und Co-Trainer Sebastian Lindner zum FSV Erlangen.
„Der Abgang von Sebastian Lindner schmerzt natürlich besonders und auch, dass Nici Held uns erst eine Zusage gegeben hat und dennoch wechselt, ist bitter“, gesteht Ebert. Trotz des Ärgers über dessen Absage zeigt der Jahn-Trainer Verständnis: „Ich verstehe auch viele Spieler, die in höhere Ligen wechseln oder mehr Spielzeit wollen. Das ist völlig legitim. Wir legen keinem Spieler Steine in den Weg.“
Neben Prenzler, Held und Lindner versuchen Tim Basener (DJK Wimmelbach), Patrick Schmidt (1. FC Herzogenaurach), Tim Hofmann (SpVgg DJK Heroldsbach-Thurn), Tom Bezold (TSV Ebermannstadt), Anton Bayer (FC Kalchreuth), Felix Hutzler (SV Buckenhofen), Christian Städlter und Nico Geyer (beide TSV Kirchehrenbach) andernorts ihr Glück.
Optimistisch stimmen Ebert aber die Neuzugänge: Elf Spieler gehen. Elf Spieler kommen. Mit Matteo Halmer, Ben Olschewski, Gabriel Jessen und Yasin Kaya haben gleich vier Neue ihre Klasse bereits in der Bayernliga nachgewiesen.
Auf Kaya kommt indes eine neue Rolle zu. Der 34-Jährige tritt das Erbe von Sebastian Lindner an und wird spielender Co-Trainer. Zudem verstärken mit Timur Zenginer, Luca Schindler, Tobias Hummel, Tobias Lösel und Burgebrachs Top-Torjäger Nico Plätzer fünf Spieler den Jahn, die bereits in der Landesliga ihre Spuren hinterlassen haben. Matteo Halmer, Jonah Popp und Yannik Bodem wollen sich dagegen erstmals in der sechsthöchsten Spielklasse beweisen.
Die Vita allein entscheidet für Ebert, aber nicht, ob es passt: "Grundsätzlich schauen wir erstmal auf den Charakter."
Hat der offensive Fußball der Vorsaison Anziehungskraft geschaffen? "Ich glaube, Jahn Forchheim hat eine Strahlkraft und ist schon ein Magnet in der Region", sagt Ebert. "Ich kann mir vorstellen, dass einige Spieler uns zugeschaut haben und sich dann sicher waren: Hier sehe ich mich auch." Große Überzeugungskraft musste der Verein jedenfalls kaum leisten. Auch weil Jahn-Spieler selbst fleißig neue Akteure nach Forchheim lockten.
Neue Saison, neues Glück. Klappt es diesmal mit der Rückkehr in die Bayernliga? "Wir wollen wieder die ersten beide Plätze angreifen", sagt Ebert, der aber auch um die Stärke der anderen Teams der Landesliga Nordost weiß. Bayernliga-Absteiger Großschwarzenlohe und Schwabach erwartet der Jahn-Trainer in der kommenden Saison besonders stark. Andere Teams könnten überraschen. Trotzdem ist klar: Diesmal will der Jahn am letzten Spieltag feiern.