Frust pur bei Bodenheim und Marienborn

Jantz sah ein „sehr wildes Spiel mit vielen Ballverlusten auf beiden Seiten“. Elias Heine spielte den Ball zum 1:0 hinter die Kette, Khaled Abou Daya legte für Aiman Abdelaali vor (56.). Alle drei Tore fielen gegen Gegner in Unterzahl. Mike Kraft, sonst in der C-Klasse bei der dritten Mannschaft aktiv, debütierte – und sah, vor dem Ball stehend, die Zeitstrafe (84.).

Zwei abgefälschte Schüsse bewirkten das Bodenheimer Unglück. Erst fiel ein solcher David Höft vor die Füße (90.+1), dann bog Cemil Yildiz' Schuss ins lange Eck ab (90.+5). „Das ist brutal, aber in dieser Spielphase kommt von uns auch zu wenig“, sagt Trainer Marco Jantz. „Wir haben Chancen für vier, fünf weitere Tore. Statt 1:0 muss es 5:3 oder 6:3 stehen.“

Die Einwechslung des 28-Jährigen belegt, wie dünn die Personaldecke derzeit ist. „Ich mache den Spielern, die auf dem Platz standen, keinen Vorwurf“, sagt Jantz. In der Schlussphase war der Tank leer. „Aber da müssen wir viel höher führen.“ 2:0 gegen Herxheim (3:5), 1:0 in Marienborn (1:1) und nun wieder 1:0 in Front, „da müssen neun Punkte herausspringen, stattdessen ist es ein magerer“, rechnet Jantz frustriert vor. Kommenden Sonntag geht es zum „Krisengipfel“ bei sieglosen Kreuznachern.

VfB Bodenheim: Simon – Heine, Ziewers, Manz – Geuder, Ben Hazaz, Kramer, Agrela – Abou Daya, Abdelaali (83. Meyenburg), Bott (72. Kraft).

„Dieses Spiel hätten wir gewinnen müssen“, stellt TuS-Trainer Ali Cakici fest, „wir waren klar besser. Sie haben gar nichts fürs Spiel gemacht, wir sind ständig angerollt.“ Und doch legte der Oberliga-Unterbau durch Dario Tuttobene doppelt vor, nach Ecke (21.) und per Elfmeter (75.).

Cakici beklagt eine Reihe nicht genutzter, guter Chancen. Die Mentalität habe sich gegenüber der 2:6-Schmach im Pokal in Grünstadt deutlich verbessert. „Wir haben gegen eine tief stehende Mannschaft gut kombiniert.“ Doch kaum war durch Luis Kerstholds Elfer (79., Foul an Luka Baljak) gegen zehn Pirmasenser wieder Hoffnung da, holte sich auch der Torschütze die Zeitstrafe ab, weil er nach längeren Diskussionen dem Keeper den Ball aus der Hand riss (80.).

Damit war das Momentum dahin – und doch noch der Ausgleich drin, als Marc Beck mittig im Strafraum abzog und die Unterkante der Latte traf. „Das war mit der schwächste Gegner, den wir bisher hatten“, berichtet Cakici, „und wir verlieren trotzdem, ohne zu wissen, warum.“

TuS Marienborn: Baka – Klüber (82. Laissar), Hofmann, Beck, Schwiderski (88. Ritz) – Serratore (88. Zeghli), Schwab (56. Markiefka), Trapp – Kersthold, Baljak, I. Fakovic (72. Beydoun).