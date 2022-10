Frust im goldenen Oktober beim FC Löffingen und SV Hölzlebruck Niederlagen in Serie: Viele Hochschwarzwälder Fußballteams bleiben am Wochenende den Beweis ihrer Klasse schuldig.

Alles gelingt, nichts macht Mühe, Belastungen sind spielerisch leicht zu meistern. Ein Idealbild, dem mancher in Tagträumen nachhängt, die sich selten erfüllen. Die Realität sieht, weil sie Alltägliches abbildet, oft anders aus. Manchmal geht rein gar nichts. Weder im Job, noch in der Freizeit, geschweige denn am Ball. Die Fußballer aus dem Schwarzwald erlebten am Wochenende kollektive Frusterlebnisse in Serie – mit einer rühmlichen Ausnahme.