Frust beim FSV Prüfening: Fünfter Einbruch in 20 Monaten Beim Regensburger Fußballklub denkt man jetzt über ein Alarmsystem nach – Vorstand: „Es ist zum Kotzen“ (M-Plus)

Am vergangenen Samstag war die Welt beim FSV Prüfening noch in Ordnung. Ein 15-köpfiger Trupp machte die Fußballplätze winterfest und baute Buden für den Wichtelmarkt auf, der am 16. und 17. Dezember auf dem Vereinsgelände in der Pflanzgartenstraße im äußersten Stadtwesten stattfindet. Über diesem Arbeitseinsatz stand bereits die Vorfreude auf die Weihnachtsfeier am 3. Dezember in der Walba. Doch die ist jetzt getrübt, denn seit Dienstagvormittag beschäftigt die Mitglieder ein anderes Thema: In der Nacht von Montag auf Dienstag gab es einen Einbruch auf dem Gelände des FSV, bereits zum fünften Mal seit März 2021. Mehr zum Thema auf mittelbayerische.de (M-Plus).