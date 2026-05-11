Frust bei der Fortuna: Chemnitz verliert den Abstiegsgipfel

In der sächsischen Landesliga scheint die Entscheidung über den sportlichen Abstieg des VfB Fortuna Chemnitz gefallen zu sein. In einer an Ereignissen überreichen Partie unterlag der VfB Fortuna Chemnitz dem SV Tapfer 06 Leipzig mit 2:6 (0:3). Was nach einem einseitigen Spielverlauf klingt, war in der Realität ein Nachmittag voller Kontroversen, die im Chemnitzer Lager für erheblichen Diskussionsstoff sorgten. Trotz spielerischer Ansätze und großer Moral verharrt die Fortuna auf dem 15. Tabellenplatz.
Der Protagonist des Nachmittags trug das Trikot der Gäste: Philipp Sauer. Mit insgesamt vier Treffern (10., 18., 57., 84.) zerlegte er die Chemnitzer Defensive fast im Alleingang. Früh geriet die Mannschaft von Trainer Rocco Dittrich durch einen Doppelschlag von Sauer und ein Tor von Roman Noguera (26.) mit 0:3 in Rückstand. Doch die Geschichte des Spiels ist unvollständig, ohne den Blick auf die Leistung des Schiedsrichtergespanns zu werfen, die aus Sicht der Gastgeber maßgeblichen Einfluss auf die Statik der Begegnung hatte.
Trainer Rocco Dittrich, der nach dem Schlusspfiff sichtlich um Fassung rang, konkretisierte die Kritik an der Spielleitung. „Wir sind der Meinung, dass es fünf Elfmeter für uns und eine Rote Karte gegen den Gegner hätten sein können“, bilanzierte Dittrich die Vielzahl strittiger Szenen im gegnerischen Strafraum. Tatsächlich wurde den Chemnitzern lediglich ein Strafstoß zugesprochen, den Moritz Günther in der 76. Minute zum zwischenzeitlichen 2:4 verwandelte. Zuvor hatte Alexander Suhr (55.) für Hoffnung gesorgt. Besonders die Verteilung der sogenannten Ermessensentscheidungen sorgte für Unmut an der Seitenlinie: „Wir hatten das Gefühl, dass 50/50-Entscheidungen gegen uns bewertet wurden“, so der Coach weiter.
Trotz des berechtigten Haderns mit den Unparteiischen verlor Dittrich die objektive Analyse der eigenen Leistung nicht aus dem Blick. Bei sechs Gegentoren vor heimischem Publikum, davon allein drei in der Schlussphase durch Sauer und Niklas Hinte, griff die Kritik an Externen zu kurz. „Nichtsdestotrotz sind die Gegentore dann zu schlecht verteidigt! Wir haben sehr gut den Gegner bespielt und leider zu viele Chancen liegen lassen“, resümierte Dittrich selbstkritisch. Die Kombination aus defensiver Instabilität und mangelnder Effizienz – gepaart mit einer aus Chemnitzer Sicht unglücklichen Spielführung – besiegelte das Schicksal der Fortuna an diesem Nachmittag.
In der Tabelle der Sachsenliga stellt sich die Situation nun prekär dar. Während Tapfer Leipzig durch den Erfolg auf 21 Punkte klettert und den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze hält, verharrt Chemnitz bei 13 Zählern. Das Ziel, an Leipzig vorbeizuziehen, wurde verfehlt. Angesichts der Tatsache, dass nur noch 15 Punkte zu vergeben sind, grenzt die Rettung nun an ein fußballerisches Wunder. Der VfB Fortuna Chemnitz muss sich wohl allmählich mit der Realität der Landesklasse abfinden, sofern in den verbleibenden Wochen nicht eine beispiellose Siegesserie gelingt.