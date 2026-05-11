Frust bei der Fortuna: Chemnitz verliert den Abstiegsgipfel

Trainer Rocco Dittrich, der nach dem Schlusspfiff sichtlich um Fassung rang, konkretisierte die Kritik an der Spielleitung. „Wir sind der Meinung, dass es fünf Elfmeter für uns und eine Rote Karte gegen den Gegner hätten sein können“, bilanzierte Dittrich die Vielzahl strittiger Szenen im gegnerischen Strafraum. Tatsächlich wurde den Chemnitzern lediglich ein Strafstoß zugesprochen, den Moritz Günther in der 76. Minute zum zwischenzeitlichen 2:4 verwandelte. Zuvor hatte Alexander Suhr (55.) für Hoffnung gesorgt. Besonders die Verteilung der sogenannten Ermessensentscheidungen sorgte für Unmut an der Seitenlinie: „Wir hatten das Gefühl, dass 50/50-Entscheidungen gegen uns bewertet wurden“, so der Coach weiter.

Trotz des berechtigten Haderns mit den Unparteiischen verlor Dittrich die objektive Analyse der eigenen Leistung nicht aus dem Blick. Bei sechs Gegentoren vor heimischem Publikum, davon allein drei in der Schlussphase durch Sauer und Niklas Hinte, griff die Kritik an Externen zu kurz. „Nichtsdestotrotz sind die Gegentore dann zu schlecht verteidigt! Wir haben sehr gut den Gegner bespielt und leider zu viele Chancen liegen lassen“, resümierte Dittrich selbstkritisch. Die Kombination aus defensiver Instabilität und mangelnder Effizienz – gepaart mit einer aus Chemnitzer Sicht unglücklichen Spielführung – besiegelte das Schicksal der Fortuna an diesem Nachmittag.