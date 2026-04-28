Frühzeitiges Ende

– Foto: Pascal Fischer SGDK

Die SG Gudegrund/Konnefeld und ihr Trainerteam gehen früher als geplant getrennte Wege. Wie der Kreisoberligist in seinen sozialen Medien mitteilte, endet die Zusammenarbeit mit Dirk Schweitzer und Julian Flügel vorzeitig. Ursprünglich war das Engagement des Duos bis zum Sommer 2026 vorgesehen.

Schweitzer und Flügel hatten die Mannschaft erst zur laufenden Saison 2025/26 übernommen. Der Verein würdigte in seiner Mitteilung ausdrücklich das Engagement, die Einsatzbereitschaft und die Leidenschaft, mit der beide Trainer die sportliche Entwicklung des Teams vorangetrieben hätten. Zugleich verweist die SG auf veränderte Rahmenbedingungen im Saisonverlauf, personelle Veränderungen im Kader sowie eine insgesamt schwierige sportliche Alltagssituation.

Diese Umstände hätten dazu geführt, dass die gesteckten Ziele nur eingeschränkt verfolgt werden konnten. Trotz der herausfordernden Lage hätten Schweitzer und Flügel weiter versucht, die Mannschaft zu erreichen, Impulse zu setzen und den Teamgeist zu stärken. Nach gemeinsamen und offenen Gesprächen seien Vorstand und Trainerteam nun zu der Einschätzung gelangt, dass eine frühzeitige Beendigung der Zusammenarbeit mit Blick auf die sportliche Entwicklung, die Trainingssituation und die Zukunft des Vereins der richtige Schritt sei.