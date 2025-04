Frühzeitige Meisterschaft: LSK von Anfang an dominant

Der Lüneburger SK Hansa wurde vor der Saison als großer Favorit auf die Landesliga-Meisterschaft gehandelt und wurde dieser Rolle vom Start weg gerechnet. Bereits am sechstletzten Spieltag tütete er den Aufstieg in die Oberliga ein. Auf dem Weg dorthin blicken wir zurück:

Das Team um Kapitän Marian Kunze brauchte im Sommer keine allzu lange Findungsphase. Er war von Beginn an siegreich, und zwar zumeist deutlich - wie etwa beim 7:0 in Römstedt, zu dem Torjäger Meyer einen Viererpack beisteuerte. Doch auch engere Begegnungen wie das Heimspiel gegen Hagen/Uthlede (4:2) oder das Derby bei Treubund (1:0) entschied der LSK für sich. Den ersten leichten Dämpfer setzte es im Bezirkspokal-Achtelfinale, wo nach Elfmeterschießen beim TV Jahn Schneverdingen das Aus zu Buche stand. Davon unbeeindruckt rollten die Lüneburger weiter durch die Liga, gewannen auch das Spitzenspiel gegen den Rotenburger SV, der damals nur fünf Punkte entfernt war, mit 3:0. Einen weiteren Höhepunkt stellte der 3:2-Erfolg bei der SV Ahlerstedt/Ottendorf trotz fast 70-minütiger Unterzahl dar.

Der sensationelle Lauf von 15 Siegen am Stück endete erst am 24. November. Der LSK erwischte einen rabenschwarzen Tag und unterlag der D/A-Reserve mit 0:4. Vor dem Gang in die Winterpause folgte ein Last-Minute-Remis gegen das sich erneut als unangenehm erweisende Schneverdingen (3:3). Diese verlief keineswegs ruhig. Denn kurz vor Weihnachten trennte sich der Verein überraschend aus außersportlichen Gründen von Erfolgstrainer Dennis Tornieporth . Für die Rückserie übernahm der vorherige Assistent Melih Kavukcu, unterstützt durch die Routiniers Corvin Behrens und Stefan Wolk.

Einen Bruch gab es dennoch nicht. Der LSK baute den vor Weihnachten bei 15 Punkte liegenden Vorsprung sogar noch aus. Abgesehen von einer unerwarteten 1:2-Niederlage beim abstiegsgefährdeten TSV Bardowick rief der Spitzenreiter trotz großer Verletzungssorgen regelmäßig seine Qualitäten ab, feierte beim 9:0 in Cuxhaven sogar den höchsten Sieg der gesamten Landesliga-Spielzeit. Die dritte Saisonpleite in Bornreihe (0:2) hatte letztlich nur noch statistischen Wert. Denn der Lüneburger SK Hansa siegte anschließend beim FC Hagen/Uthlede (2:1) und gegen den TB Uphusen (2:1) und darf sich seit dem 26. April auch offiziell Landesliga-Meister nennen.

LSK in allen Belangen herausragend

Der Abstand zum Zweitplatzierten Drochtersen/Assel II beträgt aktuell 21 Punkte. Die Dominanz spiegelt sich auch in vielen anderen Statistiken wieder. Der LSK erzielte die meisten Tore (88) und kassierte die wenigsten Gegentore (23). Mit Malte Meyer stellt er den besten Angreifer der Liga. Der früher in der Regionalliga aktive Angreifer erzielte 35 Tore in 27 Einsätzen. Zum Vergleich: Finn Niklas-Klaus, der Zweitplatzierte der Torjägerliste, traf erst 20-mal ins Schwarze. Die zweitbesten LSK-Schütze steuerte sogar nur sechs Tore bei. Dies sind Corvin Behrens, Tomek Pauer sowie der im Winter nach Holdenstedt zurückgewechselte David Haaker.

Insgesamt gewann der LSK 23 von 27 bisherigen Ligaspielen und holte dabei 70 von 81 möglichen Punkten. Das Restprogramm beinhaltet zwar noch die ein oder andere schwierige Aufgabe, doch ein Punkteschnitt von über 2,5 scheint im Bereich des Möglichen. Der am Wochenende ebenfalls frisch gekürte Premier-League-Champion FC Liverpool bringt es zurzeit auf einen Schnitt von 2,41 Punkten.

Bei aller Qualität im Kader dürfte den Verantwortlichen jedoch bewusst sein, dass in der kommenden Saison ein anderer Wind wehen wird. Der mit Tarek Gibbah einen neuen Cheftrainer erhaltene und bereits drei Neuzugänge präsentierende Lüneburger SK Hansa wird sich in der extrem ausgeglichenen Oberliga etablieren müssen. Der FC Verden 04 holte 2023/24 die Landesliga-Meisterschaft noch ein Stück weit dominanter. In Niedersachsens höchster Spielklasse ist er dennoch weiter akut abstiegsgefährdet, obwohl er seinen Kader nochmals verstärkte. Kantersiege und drückende Überlegenheit werden beim LSK ab Juli zunächst einmal der Vergangenheit angehören.

Mehr Informationen zur Landesliga Lüneburg