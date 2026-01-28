Frühzeitige Einigung über den Sommer hinaus

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der Melsunger FV 08 setzt auch in der kommenden Spielzeit auf Kontinuität an der Seitenlinie: Tobias Fehr wird den Fußball-Gruppenligisten über den Sommer hinaus weiter trainieren. Das bestätigte der Coach in einem Interview – Hessensport24 hatte im Rahmen seines „Ligen-Checks“ nach der Zukunft des Trainers gefragt.