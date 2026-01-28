Frühzeitige Einigung über den Sommer hinaus

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der Melsunger FV 08 setzt auch in der kommenden Spielzeit auf Kontinuität an der Seitenlinie: Tobias Fehr wird den Fußball-Gruppenligisten über den Sommer hinaus weiter trainieren. Das bestätigte der Coach in einem Interview – Hessensport24 hatte im Rahmen seines „Ligen-Checks“ nach der Zukunft des Trainers gefragt.
Fehr erklärte, der Vorstand und er hätten sich bereits frühzeitig auf eine weitere Zusammenarbeit verständigt. Damit schafft der Verein Planungssicherheit für die Rückrunde und darüber hinaus – unabhängig davon, wie sich die enge Tabellenlage in den kommenden Monaten entwickelt.