Frühzeitige Einigung über den Sommer hinaus

Fehr bleibt beim MFV

Der Melsunger FV 08 setzt auch in der kommenden Spielzeit auf Kontinuität an der Seitenlinie: Tobias Fehr wird den Fußball-Gruppenligisten über den Sommer hinaus weiter trainieren. Das bestätigte der Coach in einem Interview – Hessensport24 hatte im Rahmen seines „Ligen-Checks“ nach der Zukunft des Trainers gefragt.

Fehr erklärte, der Vorstand und er hätten sich bereits frühzeitig auf eine weitere Zusammenarbeit verständigt. Damit schafft der Verein Planungssicherheit für die Rückrunde und darüber hinaus – unabhängig davon, wie sich die enge Tabellenlage in den kommenden Monaten entwickelt.