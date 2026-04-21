Frühzeitig Klarheit! VSG Altglienicke bleibt in Fürstenwalde

– Foto: Sebastian Räppold

Die VSG Altglienicke wird ihre Heimspiele in der Regionalliga Nordost auch in der kommenden Spielzeit in Fürstenwalde austragen.

Die VSG Altglienicke hat ihre Heimspielstätte im vergangenen Sommer in die ostbrandenburgische Stadt an der Spree verlegt, auch weil in Berlin keine passende Spielstätte gefunden werden konnte. Die zuvor genutzte HOWOGE-Arena Hans Zoschke in Lichtenberg stand nicht mehr zur Verfügung.

Das gab der Verein am Dienstagabend in den sozialen Netzwerken bekannt. Demnach habe sich der Berliner Regionalligist mit der Stadt Fürstenwalde und dem FSV Union Fürstenwalde auf eine entsprechende Lösung über das Saisonende hinaus verständigt.

In der Spree-Arena hat Altglienicke seither ein neues Zuhause gefunden. Zumindest für die Spiele. Das Stadion, in dem sonst der FSV Union Fürstenwalde in der Brandenburgliga kickt, bietet Platz für 5000 Zuschauer. Trotz des weiten Weges aus Berlin hat sich ein gewisser Stamm an Zuschauern bilden können, auch weil die Regionalliga in Fürstenwalde und Umgebung zieht. Der FSV Union war selbst jahrelang in der vierten Liga aktiv, stieg 2022 ab.

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