Frühzeitig Klarheit: LSK verlängert mit Trainer Tarek Gibbah

Der Lüneburger Sport-Klub Hansa hat den Vertrag mit Trainer Tarek Gibbah verlängert. Der 37-Jährige wird dem Fußball-Oberligisten um eine weitere Spielzeit bis Juni 2027 erhalten bleiben, wie der Aufsteiger am Dienstagvormittag bekanntgab.

Die Mannschaft ist am Montagabend über die Entscheidung informiert worden. Gibbah hatte im vergangenen Sommer die Lüneburger nach ihrem Aufstieg übernommen und zunächst einmal in eine sichere Tabellenregion der Oberliga geführt. Derzeit haben die Salzstädter als Tabellenzehnter 21 Punkte auf dem Konto und sechs Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. Darüber hinaus steht die Gibbah-Elf am Ostermontag im Halbfinale des Niedersachsenpokals und trifft dort auf den 1. FC Germania Egestorf-Langreder.

Vorsitzender Raphael Maquardt: „Wir sind sehr erfreut über die weitere Zusammenarbeit mit Tarek. Bereits nach kurzer Zeit wurde deutlich, dass er mit seiner sportlichen und menschlichen Ausrichtung hervorragend zum eingeschlagenen Weg unseres Vereins passt. Mit der Vertragsverlängerung schaffen wir eine wichtige Grundlage für die sportliche Weiterentwicklung des LSK. Gemeinsam haben wir noch einiges vor und blicken mit großer Zuversicht auf kommende Aufgaben.“