Frühstart mit Highlight – und der Wunsch nach Stabilität

Bereits am 22. Juni begann das Team mit der Vorbereitung – und das hatte einen guten Grund: Das Testspiel gegen Hessen Kassel war nicht nur sportlich ein Höhepunkt, sondern auch ein emotionales Ereignis für Verein und Umfeld. Mit einem eigenen Treffer gegen den großen Favoriten konnte der TSV ein echtes Ausrufezeichen setzen.

In der neuen Saison soll ein einstelliger Tabellenplatz her. Ob es am Ende Rang 9 oder sogar Platz 5 wird, lässt sich laut Stöber schwer voraussagen – zu viele Faktoren beeinflussen den Verlauf einer Spielzeit. Einen besonderen Spieler will man nicht hervorheben: „Fußball ist ein Teamsport. Jeder Mannschaftsteil ist für den Erfolg verantwortlich.“