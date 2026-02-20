Frühstart beim Schlusslicht

Am Sonntag gegen 16 Uhr werden die Fußballer und Trainer des Landesligisten VfB St.Leon um einiges schlauer sein. "Das wird richtungsweisend für uns", sagt Timo Weber vor dem Nachholspiel bei Türkspor Eppingen, das um 14 Uhr beginnt.
Der St.Leoner Trainer, der unlängst zusammen mit seinem Trainerkollegen Daniel Bender für die Spielzeit 2026/27 verlängert hat, verweist auf die Tabellensituation und fügt hinzu, "es wird sich schnell zeigen, ob wir uns nach oben orientieren dürfen oder weiter im Abstiegskampf stecken bleiben."
23 Zähler, Rang elf und lediglich zwei Punkte Rückstand zum Siebten FC Dossenheim lesen sich auf den ersten Blick ganz ordentlich. Auf der anderen Seite beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang gegen den Abstieg, den derzeit der FV Nußloch belegt, nur ein Pünktchen.
Umso größer ist die Bedeutung des Gastspiels in Eppingen. Türkspor ist Tabellenletzter und muss gegen St.Leon gewinnen, sonst ist das kleine Fünchen Hoffnung, dass der Sinsheimer Aufsteiger noch besitzt, sofort erloschen. Dessen ist sich Weber bewusst, forsche Töne sind ihm jedoch fremd: "Die haben sich im Winter verstärken können und daher wissen wir trotz zwei Pflichtspielen, die wir diese Runde bereits gegen sie bestritten haben, nicht genau, was uns erwartet."
Es wird auf Abstiegskampf hinauslaufen, zumal der enge und in die Jahre gekommene Kunstrasen in Eppingen keinen Zauberfußball zulässt. Für St.Leon bleibt es, unabhängig vom Ergebnis, beim Abstiegskampf. Nächste Woche müssen die VfBler erneut in den Sinsheimer Kreis, dann zur ebenfalls abstiegsgefährdeten SG Kirchardt.