Frühstart beim Schlusslicht

St.Leon (l.) hat in der Rückrunde Potenzial nach oben. – Foto: Foto Pfeifer

Am Sonntag gegen 16 Uhr werden die Fußballer und Trainer des Landesligisten VfB St.Leon um einiges schlauer sein. "Das wird richtungsweisend für uns", sagt Timo Weber vor dem Nachholspiel bei Türkspor Eppingen, das um 14 Uhr beginnt.

Der St.Leoner Trainer, der unlängst zusammen mit seinem Trainerkollegen Daniel Bender für die Spielzeit 2026/27 verlängert hat, verweist auf die Tabellensituation und fügt hinzu, "es wird sich schnell zeigen, ob wir uns nach oben orientieren dürfen oder weiter im Abstiegskampf stecken bleiben." 23 Zähler, Rang elf und lediglich zwei Punkte Rückstand zum Siebten FC Dossenheim lesen sich auf den ersten Blick ganz ordentlich. Auf der anderen Seite beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang gegen den Abstieg, den derzeit der FV Nußloch belegt, nur ein Pünktchen.