Frühstart am Donnerstag Verbandsliga +++ Zuzenhausen muss nach Reichenbach von red. · Heute, 09:10 Uhr · 0 Leser

Volle Kraft voraus für den FC Zuzenhausen (weiß). – Foto: Berthold Gebhard

Der FC Zuzenhausen hat eine clevere Anstoßzeit gewählt, um seinen Verbandsliga-Kickern ein langes Wochenende zu verschaffen. Das Gastspiel beim TSV Reichenbach beginnt bereits am Donnerstagabend um 19.30 Uhr. Dank des ungemein wichtigen 1:0-Erfolgs gegen den SV Waldhof Mannheim II vor Wochenfrist fahren die Grün-Weißen um einiges entspannter zum Abstiegskandidaten. Fünf Spieltage vor Schluss ist der Abstieg nur noch eine theoretische Möglichkeit. Klar ist, mit einem Dreier im Mittelbadischen können die diese Saison doch sehr arg gebeutelten Zuzenhausener zu 99 Prozent einen Haken dahinter machen und sich darauf konzentrieren 2026/27 wieder in die Tabellengefilde vorzustoßen, wo sie sich mit ihrem Selbstverständnis eher sehen – im ersten Drittel.

Vielleicht war das 1:0 gegen den Waldhof sogar der wichtigste Sieg der gesamten Saison. "Wir können auf jeden Fall durchpusten, jetzt müsste echt viel passieren", sagt Tobias Schattschneider. Der Sportliche Leiter beim FC weiß aber auch, dass ein weiterer Dreier in Reichenbach noch viel mehr Sicherheit bringen würde. Ebenfalls vorteilhaft für Zuze ist der Acht-Punkte-Vorsprung auf die TSG Weinheim, die derzeit den Relegationsrang gegen den Abstieg belegt. Dazu hat es das Restprogramm der Zweiburgenstädter in sich. Sie treffen unter anderem noch auf die drei Top-Vier-Teams des 1.FC Bruchsal, des FV Fortuna Heddesheim sowie des GU-Türk. SV Pforzheim.