Frühstart am Donnerstag

Der FC Zuzenhausen hat eine clevere Anstoßzeit gewählt, um seinen Verbandsliga-Kickern ein langes Wochenende zu verschaffen. Das Gastspiel beim TSV Reichenbach beginnt bereits am Donnerstagabend um 19.30 Uhr. Dank des ungemein wichtigen 1:0-Erfolgs gegen den SV Waldhof Mannheim II vor Wochenfrist fahren die Grün-Weißen um einiges entspannter zum Abstiegskandidaten. Fünf Spieltage vor Schluss ist der Abstieg nur noch eine theoretische Möglichkeit. Klar ist, mit einem Dreier im Mittelbadischen können die diese Saison doch sehr arg gebeutelten Zuzenhausener zu 99 Prozent einen Haken dahinter machen und sich darauf konzentrieren 2026/27 wieder in die Tabellengefilde vorzustoßen, wo sie sich mit ihrem Selbstverständnis eher sehen – im ersten Drittel.
Vielleicht war das 1:0 gegen den Waldhof sogar der wichtigste Sieg der gesamten Saison. "Wir können auf jeden Fall durchpusten, jetzt müsste echt viel passieren", sagt Tobias Schattschneider. Der Sportliche Leiter beim FC weiß aber auch, dass ein weiterer Dreier in Reichenbach noch viel mehr Sicherheit bringen würde.
Ebenfalls vorteilhaft für Zuze ist der Acht-Punkte-Vorsprung auf die TSG Weinheim, die derzeit den Relegationsrang gegen den Abstieg belegt. Dazu hat es das Restprogramm der Zweiburgenstädter in sich. Sie treffen unter anderem noch auf die drei Top-Vier-Teams des 1.FC Bruchsal, des FV Fortuna Heddesheim sowie des GU-Türk. SV Pforzheim.
Die stabile Defensive soll weiterhin der Garant für Zählbares beim FC sein. "Das hat unser Trainer Andi Bürger auch vor dem Waldhof-Spiel gesagt", erläutert Schattschneider und ergänzt, "weil es für uns vorne schwierig ist Tore zu schießen, ist es umso wichtiger hinten stabil zu sein." Da die U23 des Drittligisten im Häuselgrund keine einzige hundertprozentige Torchance hatte, ist dieses Vorhaben perfekt aufgegangen.
Mit einem womöglich unveränderten Kader machen sich die Grün-Weißen am Donnerstagnachmittag auf den Weg nach Reichenbach. Der zuletzt angeschlagene Dennis Bindnagel stand letzten Samstag 90 Minuten auf dem Platz, genau wie der zwischen die Pfosten zurückgekehrte Fabian Heß. "Dort haben wir uns in der Vergangenheit immer schwergetan, dazu ist ein Abendspiel mit einer weiten Anreise", weiß der Sportliche Leiter um die nicht zu unterschätzenden Gegebenheiten in Reichenbach.