Frühschicht in Babenhausen:

– Foto: Peter Schildmann

Nach dem intensiven Heimspiel am letzten Wochenende wartet am kommenden Sonntag, 15.03.2026, die nächste Herausforderung. Diesmal geht es zur unüblichen Fußballzeit bereits um 11:00 Uhr zum SC Babenhausen. Auf dem Rasenplatz an der Bavostraße will der TuS Eintracht beweisen, dass er auch auswärts die volle Punktzahl einfahren kann.

Spektakel garantiert: Erinnerungen an das Hinspiel

Wer sich an das Hinspiel erinnert, weiß: Wenn diese beiden Teams aufeinandertreffen, ist Hochspannung vorprogrammiert. In einer dramatischen Partie behielt der TuS Eintracht Bielefeld mit 4:3 die Oberhand. Tore satt, Leidenschaft und ein glückliches Ende für unsere Jungs – darauf hoffen wir auch am Sonntag!