Frühschicht in Babenhausen:

Nach dem intensiven Heimspiel am letzten Wochenende wartet am kommenden Sonntag, 15.03.2026, die nächste Herausforderung. Diesmal geht es zur unüblichen Fußballzeit bereits um 11:00 Uhr zum SC Babenhausen. Auf dem Rasenplatz an der Bavostraße will der TuS Eintracht beweisen, dass er auch auswärts die volle Punktzahl einfahren kann.
Wer sich an das Hinspiel erinnert, weiß: Wenn diese beiden Teams aufeinandertreffen, ist Hochspannung vorprogrammiert. In einer dramatischen Partie behielt der TuS Eintracht Bielefeld mit 4:3 die Oberhand. Tore satt, Leidenschaft und ein glückliches Ende für unsere Jungs – darauf hoffen wir auch am Sonntag!
Der Wechsel vom gewohnten Kunstrasen auf den Naturrasen in Babenhausen wird eine Umstellung erfordern. Zudem gilt es, direkt ab der ersten Sekunde hellwach zu sein, um den Gastgebern den Schneid abzukaufen. Der SC Babenhausen wird nach der knappen Niederlage im Hinspiel alles daran setzen, die Punkte dieses Mal im eigenen Haus zu behalten.
„4:3 im Hinspiel war ein echtes Brett. Wir wissen, dass Babenhausen offensiv gefährlich ist, aber wir reisen mit breiter Brust an und wollen den nächsten Dreier!“ – so der Tenor aus dem Team-Umfeld.
Unterstützt unsere Mannschaft beim Auswärtsspiel! Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass auch das Rückspiel in rot-weißer Hand bleibt. 🔴⚪