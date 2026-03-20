Frühjahrsstart in der A-Klasse-Freyung: Karlsbach fordert "Schmiding"

Der TSV Ringelai (in blau) und der SV Grainet II treffen am kommenden Samstag aufeinander. – Foto: Robert Geisler | www.sp4ort.de

Die A-Klasse Freyung meldet sich mit dem 18. Spieltag aus der Winterruhe zurück. Es ist der lang ersehnte Auftakt zur entscheidenden Frühjahrsrunde, in der Träume vom Aufstieg Form annehmen oder platzen können. Am kommenden Wochenende blickt die Liga vor allem auf das hochbrisante Verfolgerduell in Karlsbach. Doch auch abseits dieses Gipfeltreffens ist die Spannung greifbar. In Röhrnbach sind die Gastgeber auf Rache gegen Herzogsreut aus, während die DJK Böhmzwiesel gegen Fürsteneck/Prag endlich die ersten Punkte einfahren will. Währenddessen reist der TSV Ringelai nach Grainet, um seine Aufstiegschancen zu wahren. Diese und alle weiteren Partien vom kommenden Wochenende nun im Überblick:

Heute, 19:00 Uhr SV Röhrnbach Röhrnbach II SC Herzogsreut Herzogsreut 19:00 PUSH

Am Freitagabend unter Flutlicht beginnt für den SV Röhrnbach II die Mission Wiedergutmachung. Die Gastgeber empfangen den SC Herzogsreut, gegen den sie in der Hinrunde eine schmerzhafte 0:7-Niederlage einstecken mussten. Damals zerlegte Johannes Blöchl die Defensive fast im Alleingang mit seinen Treffern in der 49. Minute, der 68. Minute und der 71. Minute. Während Herzogsreut als Tabellensechster mit Ambitionen auf die vorderen Plätze aus der Pause kommt, steckt Röhrnbach tief im Tabellenkeller fest. Die Gäste wollen an die starke Form anknüpfen, die sie vor der Pause mit acht Toren gegen Böhmzwiesel unter Beweis stellten. Für Röhrnbach wird es darauf ankommen, die Defensive zu stabilisieren und nicht erneut frühzeitig in Rückstand zu geraten.

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Wenn die Spielgemeinschaft am Samstagnachmittag den SV Perlesreut II empfängt, hoffen die Zuschauer auf mehr Spektakel als im Hinspiel. Das torlose Unentschieden war seinerzeit ein Duell ohne viel Höhepunkte. Beide Teams finden sich im unteren Teil der Tabelle wieder und könnten mit einem Dreier zum Auftakt der Frühjahrsrunde einen Schritt Richtung Tabellenmittelfeld machen. Bischofsreut/Haidmühle geht leicht favorisiert in die Partie, muss aber die nötige Durchschlagskraft entwickeln, um die Defensive der Gäste zu knacken. Es wird ein Spiel der Geduld werden, in dem Kleinigkeiten den Ausschlag geben könnten. ---

Morgen, 17:00 Uhr SV Grainet Grainet II TSV Ringelai Ringelai 17:00 PUSH

Der TSV Ringelai möchte in Grainet dort weitermachen, wo er vor der Winterpause aufgehört hat. Mit einem deutlichen Sieg gegen Bischofsreut verabschiedete sich das Team in die Pause und belegt aktuell den fünften Platz. Das Hinspiel gegen Grainet II gewann der TSV mit 5:2, wobei sie einen frühen Schock verdauen mussten. Felix Binder brachte Grainet in der 2. Minute in Führung und ein Eigentor sorgte in der 25. Minute sogar für ein 0:2. Doch Ringelai bewies Moral: Leon Putz in der 46. Minute und Dominik Eiler in der 50. Minute glichen aus, ehe Simon Ned, Sebastian Drexler in der 78. Minute und Simon Aigner in der 86. Minute den Deckel draufmachten. Grainet II braucht jeden Punkt, um den Anschluss nicht zu verlieren, trifft aber auf einen Gegner, gegen den in der Vergangenheit oft nicht viel zu holen war. ---

Die Gastgeber blicken auf eine schwierige Hinrunde zurück, das Schlusslicht ist noch ohne eigenen Punkt. Im Hinspiel war Wedig Gandiljan der Mann des Tages und erzielte vier Tore. Die Gäste aus Fürsteneck/Prag stehen auf Platz zehn und wollen mit einem Erfolgserlebnis in die Restsaison starten. Böhmzwiesel hingegen hat in der Vorbereitung hart gearbeitet, um endlich defensiv kompakter zu stehen und der individuellen Klasse von Spielern wie Nico Sigl Paroli zu bieten. ---

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr SV Kumreut Kumreut TSV Waldkirchen Waldkirchen II 14:00 PUSH

Der SV Kumreut empfängt die Reserve des TSV Waldkirchen und brennt auf Revanche für das bittere 1:8 aus der Hinrunde. Waldkirchen II demonstrierte damals seine spielerische Überlegenheit. Für Kumreut, das sich tabellarisch im Mittelfeld bewegt, ist es eine Standortbestimmung nach der langen Pause. Waldkirchen II hingegen will den Anschluss an die Top drei wahren und wird versuchen, nochmal Druck auf die vorderen Teams auszuüben. ---