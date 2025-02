Frühjahrsrunde läuft: Das sind die aktuell besten Regionalliga-Knipser

Als letzte der fünf bundesweiten Staffeln ist nun auch die Regionalliga Bayern aus dem Winterschlaf erwacht und in die Frühjahrsrunde gestartet. Zu Beginn der heißen Saisonphase werfen wir wieder mal einen Blick auf die Torschützenlisten und präsentieren euch die Regionalliga-Torjäger Deutschlands. Aktuell bester Knipser in allen fünf Ligen ist Nikky Goguadze, der für den Bremer SV vor der Winterpause bärenstarke 18 Treffer erzielte. Ein weiterer wird allerdings - zumindest in der laufenden Spielzeit 2024/25 - nicht mehr hinzukommen, denn der 26-Jährige hat sich in der Winterpause dem Drittligisten VfL Osnabrück angeschlossen. Beim VfL macht Goguadze übrigens genau dort weiter, wo er in Bremen aufgehört hatte. In vier Kurzeinsätzen war er bereits zweimal erfolgreich für die Osnabrücker.