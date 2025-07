Frühform - wie liefen die ersten Testspiele der Regionalligisten?

__________________________________________________________________________________________________

SG Sonnenhof Großaspach

Am gestrigen Dienstag testete der Oberliga-Meister noch in Wittershausen gegen den SSV Reutlingen und siegte mit 2:0, bevor es am Freitag gegen den FC Bayern München II weiter geht. Am Wochenende gab es einen 2:1-Sieg gegen den Karlsruher SC II.

---

SGV Freiberg

Gegen die TSG Hoffenheim verlor Freiberg nur knapp mit 2:3. Nach dem Test gegen den Bundesligisten wartet am morgigen Mittwoch eine weitere Partie gegen den GSV Pleidelsheim.

---

Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers erwarten am heutigen Dienstag den Notts County FC und testen am Samstag gegen die TSG Hoffenheim II. Vor einer Woche gab es ein 1:1 gegen den TSV Aubstadt.

---

TSG Balingen

Die TSG Balingen entschied das eigene Turnier am Wochenende für sich. Diese Woche geht es gegen den TSV Oberensingen.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________