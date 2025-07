Frühform - wie liefen die ersten Testspiele der Oberligisten?

In wenigen Wochen kehrt die Oberliga Baden-Württemberg in den Spielbetrieb zurück. FuPa gibt euch die Übersicht auf die aktuellen Ergebnisse der Testspiele der württembergischen Oberligisten.

__________________________________________________________________________________________________

1. Göppinger SV

Der Absteiger aus der Regionalliga testete am Wochenende gleich doppelt. Am Samstag gab es gegen den TSV Oberensingen ein 1:1-Unentschieden, am gestrigen Sonntag folgte eine 0:2-Niederlage gegen Ligarivale 1. CfR Pforzheim.

---

VfR Aalen

Das Team von der Ostalb absolvierte am Samstag ein Testspiel gegen die Spvgg Ansbach. Die Partie endete mit einem 1:1. Bereits am Mittwoch geht es zum FV Illertissen.

---

SSV Reutlingen

Nach dem Heimturnier vor einer Woche geht es für den SSV Reutlingen am heutigen Montag gegen Regionalliga-Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach.

---

1. FC Normannia Gmünd

Die Blaskic-Elf testete zuletzt gegen Drittligist 1. FC Saarbrücken und trifft bereits am Mittwoch auf Verbandsliga-Neuling TSV Weilimdorf.

---

FSV Hollenbach

Nach dem 4:1-Sieg gegen den Würzburger FV 04 trifft Hollenbach am Freitag auf den Landesligisten TSV Mudau.

---

FSV 08 Bietigheim-Bissingen

Die Nullachter fertigten am Wochenende den TSV Heimerdingen im Testspiel mit 8:0 ab. Am Mittwoch geht es dann gegen Oberliga-Absteiger SV Fellbach.

---

FV Ravensburg

Ein torreiches 3:3 gegen den 1. FC Sontheim gab es für Ravensburg am Samstag. Am Donnerstag testet der FV gegen den FC Wangen.

---

TSV Essingen

Einen interessanten Test gab es für Essingen am Wochenende. Das Ostalb-Team schlug Eintracht Frankfurt II mit 2:1.

---

TSG Backnang

Die Backnanger absolvierten ein Trainingslager und testen am Samstag gegen den SV Waldhof Mannheim II.

---

Türkspor Neckarsulm

Der Aufsteiger war am Wochenende bei einem Turnier in Eppingen aktiv, belegte dabei Rang zwei, und testet am morgigen Dienstag gegen Landesligist SGM Krumme Ebene am Neckar.

__________________________________________________________________________________________________



