Frühform macht Hoffnung – Eller 04 mit Offensivpower

„Dafür, dass wir erst so wenige Trainingseinheiten gemeinsam absolviert haben, sieht das bislang schon gut aus“, sagt Kerim Kara. Dabei überrascht den 39-Jährigen die ansprechende Frühform seiner Mannschaft keineswegs. „Wir haben viel Qualität dazu geholt. Das sieht man im Training und in den Spielen sofort.“ Tatsächlich scheint es dem Tabellenvierten in der Sommerpause gelungen zu sein, den Kader noch schlagkräftiger zu machen. Während von den Abgängern in der vergangenen Saison kaum einer ein Anrecht auf einen Stammplatz hatte, dürften einige der Neuen sofort höhere Ansprüche stellen.

Noch gar nicht zum Einsatz kamen der wieselflinke Takumi Miyata (TSV Urdenbach) und Adnan Hotic (Sparta Bilk), wobei Letzterer bei Kerim Kara schon mächtig Eindruck geschunden hat. „Ado hat im Training bereits das gezeigt, wofür wir ihn verpflichtet haben. Er ist sehr präsent und sofort in eine Führungsrolle geschlüpft“, lobt Kara den Abwehrspieler.

Sahan geht in die Türkei

Mit seinen 36 Jahren ist Hotic nun der mit Abstand erfahrenste Kicker im Aufgebot, in dem Olcay Sahan nicht mehr vertreten ist. Der türkische Ex-Nationalspieler hatte seine Zelte an der Vennhauser Allee erst in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit aufgeschlagen und wollte ursprünglich in dieser Saison noch seinen Teil dazu beitragen, Eller wieder zurück in die Landesliga zu führen. Doch dazu wird es nun nicht mehr kommen.

„Olcay hat in der Türkei ein neues Traineramt übernommen. Es war von vornherein klar, dass sich unsere Wege wieder trennen würden, sobald es für ihn eine solche Chance gibt. Ich bin mir sicher, dass Olcay seinen Weg als Trainer gehen wird“, sagt Kara. Letztlich stand Sahan für Eller nur in drei Ligaspielen auf dem Platz. Ob Eller auch ohne ihn in der Lage sein wird, in den Aufstiegskampf einzugreifen, kann niemand wissen. Vielversprechend war der Vorbereitungsstart in Eller aber allemal.