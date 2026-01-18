Frühes Zeichen gesetzt

Die SG Neukirchen/Röllshausen hat noch vor dem Start in die Rückrundenvorbereitung personelle Klarheit geschaffen: Das Trainerteam um Christian Pfeiffer und den spielenden Co-Trainer Ricardo Seck wird auch in der Saison 2026/27 an der Seitenlinie stehen. Abteilungsleiter Adam Biernacki wertet die frühe Zusage als „klares und konsequentes Bekenntnis“ zum langfristig angelegten Kurs des Vereins.

Neben der Verlängerung auf der Kommandobrücke vermeldet die SG zudem einen Neuzugang: Lennard Skrabal, zuletzt beim SV Steinbach aktiv, schließt sich den Weiß-Blauen an. Der Verein spricht von einem „Vorausgriff auf den kommenden Sommer“ – und traut dem bereits auf Gruppenliga-Niveau erprobten Spieler zu, die Mannschaft „bereits jetzt“ zu verstärken.