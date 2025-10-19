Frühes und spätes Tor: Hülsen triumphiert im Spitzenspiel

Punktgleich gingen der SV Vorwärts Hülsen und TV Oyten ins Gipfeltreffen der Bezirksliga Lüneburg III, das in den Hausherren einen verdienten Sieger fand. Die Hausherren mussten trotz eines klaren Chancenübergewichts bis kurz vor Schluss um den Sieg bangen.

Der erste konstruktive Angriff brachte direkt das 1:0. Justin Richter legte von der Grundlinie auf Felix Wolf zurück, der per Flachschuss vollendete (6.). Kurz darauf hätte der TVO beinahe ausgeglichen beinahe ausgeglichen. Peer Geier hielt gegen den durchgebrochenen Egzon Percani jedoch mit einer starken Fußabwehr. Es sollte zugleich die beste Möglichkeit der Gäste gewesen sein, die im restlichen ersten Abschnitt mehr Feldanteile ergatterten, aber harmlos blieben. Der SVV vergab dagegen durch Wolf einen Hochkaräter. Der Spielzug erwies sich nahezu als Kopie des Führungstores.

Nach dem Seitenwechsel kombinierten die Hausherren mehrfach sehenswert. Mit zunehmender Spielzeit besaßen sie mehr Freiräume, da Oyten das Risiko erhöhte. Doch die Abschlüsse waren teils sehr ausbaufähig. Jesse Bahrs, Christian Quiring oder Wolf vergaben teils riesige Torszenen, indem sie entweder deutlich verzogen oder kein Vorbeikommen an Keeper Alexander Tedsen fanden. Dieser musste sich erst in der Nachspielzeit wieder geschlagen geben. Als entscheidend erwies sich ein beherzter Lauf von Lasse Schmidt über fast das gesamte Spielzeit. Trotz des hohen Tempos behielt er die Übersicht und bediente den mitgelaufenen Quiring, der mühelos zum 2:0-Endstand einnetzte. Einen weiteren Aufreger gab es noch. Ein hartes Foulspiel im Mittelfeld führte zu einer Rudelbildung, bei der der eingewechselte Niko Oetting einem SVV-Akteur ins Gesicht langte und daraufhin die Rote Karte sah. Anschließend beendete Schiedsrichter Carl von Plüskow die Begegnung.

Somit grüßt der SV Vorwärts Hülsen wieder von der Spitze. In einer Woche tritt er beim TSV Fischerhude-Quelkhorn an. Auf Oyten wartet dagegen das nächste Spitzenspiel gegen den formstarken und inzwischen auf Rang drei vorgerückten FC Verden 04 II.