Frühes Tor und umstrittener Platzverweis 

So richtig glücklich war nach dem knappen 1:0 (1:0)-Sieg der FV Hunsrückhöhe Morbach über die SG Hochwald keiner der beiden Trainer. Während die Gäste mit einer spielentscheidenden Schiedsrichterentscheidung haderten, bemängelte Philipp Frank, Trainer der Kombination aus Morbach und Monzelfeld, die teils fahrlässige Chancenverwertung. Am Ende freute sich die FVH aber dennoch über drei wichtige Punkte.
Bereits mit der ersten Aktion gingen die Hausherren in Führung: Sebastian Schell drang über die linke Seite in den Strafraum ein und spielte den Ball mit Übersicht von der Grundlinie aus in die Mitte. Dort wartete Sam Schurich, der aus kurzer Distanz keine Mühe hatte, den Ball über die Linie zu drücken. Durch einige „haarsträubende Fehler im Spielaufbau“, wie sie SG-Coach Fabian Mohsmann sah, kamen die Morbacher immer wieder zu guten Chancen. Sowohl Marcel Schultheis (18.) als auch Sebastian Schell (28.) scheiterten mit ihren Abschlüssen aus rund 16 Metern am stark parierenden SG-Keeper Johannes Bettendorf.
Noch vor der Pause folgte der Aufreger der Partie. René Mohsmann erwischte seinen Gegenspieler Yusuf Kahyaoglu in Höhe der Mittellinie in einem Zweikampf mit dem Arm im Gesicht, woraufhin Schiedsrichter Ralf Volk ohne Zögern die Rote Karte zückte. Dabei sah es eher nach einer unglücklichen Bewegung im Zweikampf aus, bei der keine Absicht erkennbar war. Auch für Fabian Mohsmann war die Entscheidung „viel zu hart und niemals rotwürdig“.
Generell sagte der Hochwald-Coach: „Die Einstellung meiner Mannschaft fand ich super, da wir unter der Woche ein kräftezehrendes Pokalspiel in Tarforst (2:0) hatten und dann 60 Minuten in Unterzahl waren. Trotzdem waren wir spielerisch lange auf Augenhöhe und hatten im zweiten Durchgang sogar noch zwei Halbchancen, um glücklich zum Ausgleich zu kommen. Trotz Überzahl hat uns Morbach selten unter Druck gesetzt und auf Fehler gelauert, die wir dann nicht mehr gemacht haben. Daher war selbst in Unterzahl etwas mehr drin. Dennoch geht der Sieg für Morbach aufgrund der Chancenanzahl in Ordnung.“
Im zweiten Durchgang deutete sich zunächst eine klare Angelegenheit an. Das 2:0 schien nach einer Doppelchance von Matthias Haubst und Noah Lorenz (54.), bei der Bettendorf gleich zwei Mal sensationell reagierte, nur noch eine Frage der Zeit. Im weiteren Verlauf kamen die zehn Hochwälder immer besser ins Spiel und schnupperten zeitweise sogar am Ausgleich. Erst verpasste Robin Mertinitz (65.) nach Zuspiel von Till Weber in der Mitte nur haarscharf, ehe André Paulus (89.) nach einem abgewehrten Freistoß aus 16 Metern zum Schuss kam und das Tor nur knapp verfehlte.
Philipp Frank, Coach der FV Hunsrückhöhe
„Wir haben eine sehr gute erste Hälfte gespielt. Da ist es fast schon bitter, dass wir nicht höher führen. Dann hätten wir uns am Ende auch nicht mehr so schwertun müssen, da wir im zweiten Durchgang ein bisschen den Faden verloren haben. Ein Kompliment auch an die SG Hochwald, die mit einem Mann weniger gut dagegengehalten hat“, lautete das Fazit von Philipp Frank, dem Coach der FV Hunsrückhöhe.
FV Hunsrückhöhe Morbach – SG Hochwald ⇥1:0 (1:0)
Hunsrückhöhe: Görgen – Marcel Schultheis, Martin Schultheis, Haubst, Ruster – Kahyaoglu, Kappes – Schurich (66. Böhnke), Schell, Servatius (82. Kaiser) – Lorenz (87. Choompong)
Hochwald: Bettendorf – Lauer (86. Eisenbarth), Arifi, Diop, Weber – Mohsmann, Lenz – Burg (70. Merling), Paulus, Bidon (69. Stelker) – Mertinitz (84. Webel)
Schiedsrichter: Ralf Volk (Koblenz)
Zuschauer: 250
Tor: 1:0 Sam Schurich (2.)
Bes. Vork.: Rote Karte für René Mohsmann wegen einer Tätlichkeit (37.).