Der Aufreger der Partie: René Mohsmann sieht nach einer angeblichen Tätlichkeit die Rote Karte von Schiedsrichter Ralf Volk. – Foto: Sebastian J. Schwarz

Frühes Tor und umstrittener Platzverweis Rheinlandliga: Als Sam Schurich die FV Hunsrückhöhe im Derby gegen die SG Hochwald nach zwei Minuten in Führung gebracht hatte und die Gäste zudem schon vor der Pause in Unterzahl waren, deutete vieles auf eine klare Angelegenheit hin. Doch am Ende brach bei den Morbachern das große Zittern aus. VIDEOINTERVIEWS und BILDERGALERIE Verlinkte Inhalte Rheinlandliga FV Hunsrückhöhe Morbach SG Hochwald 2023 Fabian Mohsmann Philipp Frank

So richtig glücklich war nach dem knappen 1:0 (1:0)-Sieg der FV Hunsrückhöhe Morbach über die SG Hochwald keiner der beiden Trainer. Während die Gäste mit einer spielentscheidenden Schiedsrichterentscheidung haderten, bemängelte Philipp Frank, Trainer der Kombination aus Morbach und Monzelfeld, die teils fahrlässige Chancenverwertung. Am Ende freute sich die FVH aber dennoch über drei wichtige Punkte.

Bereits mit der ersten Aktion gingen die Hausherren in Führung: Sebastian Schell drang über die linke Seite in den Strafraum ein und spielte den Ball mit Übersicht von der Grundlinie aus in die Mitte. Dort wartete Sam Schurich, der aus kurzer Distanz keine Mühe hatte, den Ball über die Linie zu drücken. Durch einige „haarsträubende Fehler im Spielaufbau“, wie sie SG-Coach Fabian Mohsmann sah, kamen die Morbacher immer wieder zu guten Chancen. Sowohl Marcel Schultheis (18.) als auch Sebastian Schell (28.) scheiterten mit ihren Abschlüssen aus rund 16 Metern am stark parierenden SG-Keeper Johannes Bettendorf. Fabian Mohsmann, Trainer der SG Hochwald

Noch vor der Pause folgte der Aufreger der Partie. René Mohsmann erwischte seinen Gegenspieler Yusuf Kahyaoglu in Höhe der Mittellinie in einem Zweikampf mit dem Arm im Gesicht, woraufhin Schiedsrichter Ralf Volk ohne Zögern die Rote Karte zückte. Dabei sah es eher nach einer unglücklichen Bewegung im Zweikampf aus, bei der keine Absicht erkennbar war. Auch für Fabian Mohsmann war die Entscheidung „viel zu hart und niemals rotwürdig“. Generell sagte der Hochwald-Coach: „Die Einstellung meiner Mannschaft fand ich super, da wir unter der Woche ein kräftezehrendes Pokalspiel in Tarforst (2:0) hatten und dann 60 Minuten in Unterzahl waren. Trotzdem waren wir spielerisch lange auf Augenhöhe und hatten im zweiten Durchgang sogar noch zwei Halbchancen, um glücklich zum Ausgleich zu kommen. Trotz Überzahl hat uns Morbach selten unter Druck gesetzt und auf Fehler gelauert, die wir dann nicht mehr gemacht haben. Daher war selbst in Unterzahl etwas mehr drin. Dennoch geht der Sieg für Morbach aufgrund der Chancenanzahl in Ordnung.“