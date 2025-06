Frühes Tor, starker Auftritt!

Das erste Tor der Partie liess nicht lange auf sich warten, Marc Jeriha mit der Eroberung bei der Mittelline und lancierte zugleich den gestarteten Stürmer Levin Stucki. Die Hintermannschaft der Gäste versuchte auf Abseitsfalle zu spielen, jedoch haben nicht alle mitgezogen. So konnte Levin mit Tempo auf der halb linken Seite losziehen, kommt in den Strafraum und ohne zu zögern hämmert er den Ball zum 1:0 in den Netzhimmel, zu diesem Zeitpunkt waren gerade mal 80 Sekunden gespielt. Das Laufpensum der Gäste war bei dieser Hitze nicht das höchste und so gelang es den Herrlibergen immer wieder sich gekonnt aus der Abwehr heraus zu kombinieren. Leider auch heute wieder wurden im Anschluss diverse Grosschancen liegen gelassen, die grösste ein schnell ausgeführter Freistoss von Jonas Kalambokis bei der Mittellinie, im Doppelpass mit Flavio Oertig. Rüti war noch nicht sortiert und so konnte der Flügel bei der rechten Auslinie Richtung Tor marschieren, spielte ausserhalb des Strafraums auf Höhe des 5 Meter Torraums einen perfekten Ball auf den alleinstehenden Levin Stucki, dieser scheiterte aber alleine vor dem Torhüter. Ansonsten gab es noch 2-3 Grosschancen mehr, aber man merkte beiden Teams die Hitze an. Bis zum Pausenpfiff blieb das Resultat das Selbe wie nach 80 Sekunden.

Der Hitze trotzen und den Ball noch schneller laufen lassen um den Gegner müde zu spielen, das war die Devise für die 2. Halbzeit. Nicht so schnell wie in der ersten Halbzeit und doch immer noch in der Anfangsphase der 2. Halbzeit, gelang erneut eine Balleroberung durch Henrik Haussmann links auf der Mittellinie und startet zugleich selber mit dem Ball, nach einigen Metern spielt er einen Pass auf, in der Mitte freistehenden Flavio Oertig, dieser Chipt den Ball am Strafraumrand auf den perfekt eingeloffenen Levin Stucki und dieser verwandelt mit ein wenig Glück zum 2:0, ein hervorragender Konter. Man wiegte sich auf Herrliberger Seite wahrscheinlich auf der zu sicheren Seite, so fand im Spielaufbau der Pass von Robin Jeriha keinen Abnehmer, Rüti mit dem gefühlt ersten Abschluss, welcher Oli Wyss noch zu blocken versuchte, dieser Versuch aber zum perfekten Lob wurde, 2:1. Das kuriose am Tor war, der Schiedsrichter hat während der Ball noch in der Luft war bereits zum Eckball gepfiffen, obwohl das Leder 1 Sekunde später sich im Tor hinter Schlussmann Dennis Nehrenheim wiederfand. Für eine kurze Zeit meinte das Spiel könnte den Gästen entgleiten, obwohl sie bis anhin alles unter Kontrolle hatten. Aber auch auf diese Situation wurde perfekt reagiert, der eben erst eingwechselte Tin Miljko, wurde von Marc Jeriha auf die Reise geschickt, er behauptet den Ball links aussen bei der Eckfahne so lange bis Flavio Oertig in der Mitte aufgerückt ist, ein scharfer flacher Pass von Tin perfekt auf den linken Fuss von Flavio und dieser verwandelt vom Halbkreis beim 16ner direkt mit der Innenseite in die kurze Ecke, das wichtige 3:1 Tatsache. Nun folgt ein Schaulaufen der Herrliberger, ein perfekt gespielter Angriff nach dem anderen wurde lanciert, zuerst scheitert Marc Jeriha völlig freistehend im 5 Meterraum, danach bringt den Valentin Morgenthaler den Ball im 1vs1 nicht am Torhüter vorbei und so stand kurz vor Schluss immernoch erst 3:1 obwohl das Spiel viel deutlicher hätte sein müssen. Der Schlusspunkt setzte der eben gescheiterte linke Flügel, Valentin Morgenthaler. Erneut ein super Konter über rechts, James Schmid auf Tin Miljko dieser Stürmt auf den linken Aussenverteidiger zu, sieht im letzten Moment den besser postierten Valentin auf der anderen Seite und der verwandelte die 2. Chance souverän zum 4:1 Endstand.

Eine super Vorstellung der Herrliberger, sie reiten weiterhin auf der Erfolgswelle in der Rückrunde haben allerdings noch lange nicht genug. Stäfa 2 ist am nächsten Freitag der Gegner, im Duell der zweiten Mannschaften ist das Ziel klar, die nächsten 3 Punkte sollen her.