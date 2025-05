Frühes Tor reicht: VfB Trebbin feiert Big Point bei Victoria Templin

Mit viel Entschlossenheit und klarem Ziel vor Augen reiste der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 nach Schwedt – und die Mannschaft lieferte ab. Nach der enttäuschenden 1:3-Niederlage in Eberswalde zeigte sich der neue Spitzenreiter in neuer alter Form und holte mit einem 2:0-Erfolg drei wichtige Punkte im Titelrennen.

In der 32. Minute fiel der Führungstreffer: Dominik Grochowski brachte die Gäste auf Kurs. Die Schwedter Hoffnungen auf einen möglichen Ausgleich hielten nicht lange – in der 75. Minute sorgte Emiliano Zefi mit dem 2:0 für die Vorentscheidung. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar: Der Favorit würde an diesem Abend nichts anbrennen lassen.

Mit dem Auswärtssieg übernimmt Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 wieder die Tabellenführung – nun mit 53 Punkten aus 23 Spielen. Der bisherige Spitzenreiter BSG Stahl Brandenburg liegt zwei Zähler zurück. Für den FC Schwedt 02 war es die zehnte Saisonniederlage. Mit 22 Punkten aus 24 Spielen steht das Team auf Rang zwölf und verpasst erneut die Gelegenheit, sich vom Tabellenkeller abzusetzen.

---

Es war das erwartete Kellerduell – und es begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der 2. Minute brachte Niklas Vornholt den VfB Trebbin mit 1:0 in Führung. Ein denkbar perfekter Start für die Gäste. Templin zeigte sich vor 265 Zuschauern nach dem frühen Rückschlag zwar bemüht, doch der Offensive fehlte es an Durchschlagskraft. Trebbin brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und belohnte sich.

Mit dem 1:0-Erfolg verbessert sich der VfB Trebbin auf 15 Punkte und zieht damit in der Tabelle mit dem SV Blau-Gelb Falkensee gleich, der weiterhin aufgrund der besseren Tordifferenz auf Rang 14 bleibt. Der SC Victoria 1914 Templin bleibt mit zehn Punkten auf dem letzten Platz und konnte im 23. Saisonspiel keinen Befreiungsschlag landen.