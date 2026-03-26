Frühes Tor reicht: Meppen II schiebt sich auf Rang vier vor

– Foto: Manni Hermes

Der SV Meppen II hat das Nachholspiel des 16. Spieltags für sich entschieden und sich mit einem 1:0-Erfolg gegen den BSV Rehden weiter nach oben gearbeitet. Ein früher Treffer genügte, um die drei Punkte zu sichern.

Die Partie vor 50 Zuschauern war früh entschieden: Bereits in der 4. Minute traf Benke zum 1:0 für die Gastgeber. Der schnelle Führungstreffer prägte den weiteren Spielverlauf maßgeblich.

Der SV Meppen II, vor der Partie Tabellensiebter mit 33 Punkten, nutzte die Gelegenheit und verbesserte sich durch den Heimsieg auf 36 Zähler sowie Rang vier. Der BSV Rehden bleibt nach der Niederlage bei 29 Punkten im Tabellenmittelfeld.

Nach dem frühen Tor konzentrierte sich Meppen II auf eine kompakte Defensive und ließ den Gästen nur wenig Raum zur Entfaltung. Rehden bemühte sich um den Ausgleich, fand jedoch kaum klare Abschlusssituationen gegen die gut organisierte Hintermannschaft der Gastgeber.

Auch im weiteren Verlauf blieb das Spiel umkämpft, ohne dass sich auf beiden Seiten zahlreiche Torchancen ergaben. Meppen verwaltete die Führung konsequent und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Stammermann lobt Einsatz und Disziplin

Trainer Carsten Stammermann zeigte sich nach der Partie zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Überragend, wieder verdient gewonnen und wieder zu Null. Es war ein sehr schweres Spiel, die Jungs haben alles gegeben. Jetzt müssen wir uns in Richtung Wochenende schnell erholen.“

Mit dem Erfolg setzt der SV Meppen II seine positive Serie fort und etabliert sich im oberen Tabellendrittel der Oberliga Niedersachsen. Der Sprung auf Rang vier unterstreicht die derzeitige Form der Mannschaft.

Für den BSV Rehden hingegen bleibt es bei einer Position im gesicherten Mittelfeld, ohne dass der Anschluss an die oberen Plätze hergestellt werden konnte.