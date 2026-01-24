Frühes Tor, klare Haltung: RSV Eintracht 1949 schlägt FC Eilenburg

Ein Moment genügt, um einem Testspiel die Richtung zu geben. Der Oberligist RSV Eintracht 1949 nutzt im Duell mit dem Regionalligisten FC Eilenburg eine frühe Gelegenheit und bringt den knappen Vorsprung mit Disziplin und Geschlossenheit über die Zeit. Der Sieg ist ein Resultat von Konzentration und Klarheit – und bildet zugleich den Auftakt zu einer Vorbereitungsphase, die ohne Pause weitergeht.

Das heutige Testspiel gehört aus Sicht des RSV Eintracht 1949 der Aufmerksamkeit für Details. Auf dem Kunstrasenplatz treffen die Brandenburger auf den höherklassigen FC Eilenburg und zeigen von Beginn an, dass dieser Vergleich kein Abtasten werden soll. Schon in der dritten Minute fällt die Entscheidung des Tages. Matthias Steinborn bringt Eintracht mit 1:0 in Führung und setzt damit ein frühes Ausrufezeichen.

Der Treffer verändert die Statik der Partie sofort. Eilenburg ist gefordert, Eintracht kann aus einer kompakten Ordnung heraus agieren. Vor 62 Zuschauern entwickelt sich ein Spiel, das weniger von vielen Torraumszenen als von Intensität und Struktur geprägt ist. Der RSV bleibt aufmerksam, verschiebt geschlossen und lässt dem Regionalligisten nur begrenzte Räume. Eilenburg sucht den Ausgleich, findet jedoch keine entscheidende Lücke. Mit dem Abpfiff endet der erste Teil dieser Standortbestimmung, doch der Blick richtet sich sofort nach vorn. Die Wintervorbereitung kennt keine langen Übergänge, der nächste Test ist bereits terminiert. Am Freitag, 30. Januar 2026, empfängt der RSV Eintracht 1949 um 19 Uhr den Berliner SC aus der Berlin-Liga.