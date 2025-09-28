Frühes Tor in Halbzeit zwei, dann viel Aufwand ohne Ertrag

Die SG Kaarst II hat am vierten Spieltag der Qualifikationsrunde zur Leistungsklasse ihre erste Niederlage hinnehmen müssen. Beim TuS Reuschenberg II unterlag das Team von Trainer Domi Kumbela mit 0:1.
In einer über weite Strecken einseitigen Partie war Kaarst feldüberlegen, jedoch in der ersten Halbzeit nicht zwingend genug. Kurz nach dem Seitenwechsel kassierte die SG das entscheidende Gegentor (49.). Im Anschluss erhöhte der Favorit sukzessive den Druck. Nach einer Gelb-Roten Karte für Reuschenberg spielte Kaarst in Überzahl, scheiterte aber unter anderem am Pfosten sowie am stark reagierenden Schlussmann der Gastgeber.
Ein mögliches Handspiel im Strafraum sorgte für Diskussionen, blieb jedoch ungeahndet. Am Ende stand eine knappe, aber nicht unverdiente Niederlage für die SG, die sich nun mit sechs Punkten auf Rang zwei der Tabelle wiederfindet.
Aufstellung SG Kaarst II: Paul Brunk – Taylan Aybek, Djordje Stankovic, Ben Weingran, Hans, Alexander Kurth, Andrej Michel, Hendrik Götter, Niclas Bezohra, Julian Grune, Jaydan Willard-Parsons
Trainer: Domi Kumbela
Tor: 1:0 (49.)