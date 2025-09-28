– Foto: Olga Michel

Frühes Tor in Halbzeit zwei, dann viel Aufwand ohne Ertrag SG Kaarst II verliert trotz Überzahl – Entscheidung fällt kurz nach der Pause

Die SG Kaarst II hat am vierten Spieltag der Qualifikationsrunde zur Leistungsklasse ihre erste Niederlage hinnehmen müssen. Beim TuS Reuschenberg II unterlag das Team von Trainer Domi Kumbela mit 0:1.

In einer über weite Strecken einseitigen Partie war Kaarst feldüberlegen, jedoch in der ersten Halbzeit nicht zwingend genug. Kurz nach dem Seitenwechsel kassierte die SG das entscheidende Gegentor (49.). Im Anschluss erhöhte der Favorit sukzessive den Druck. Nach einer Gelb-Roten Karte für Reuschenberg spielte Kaarst in Überzahl, scheiterte aber unter anderem am Pfosten sowie am stark reagierenden Schlussmann der Gastgeber. >> Fotos vom Spiel