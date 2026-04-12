Frühes Tor entscheidet umkämpftes Duell in Dachau

Im Spiel zwischen dem TSV 1865 Dachau II und der SpVgg Feldmoching sahen die 50 Zuschauer eine intensive Partie, die bereits in den Anfangsminuten ihren entscheidenden Moment erlebte.

Bereits in der 2. Minute schwächten sich die Gäste durch einen Platzverweis von Patrick Wojcik, der nach einem harten Einsteigen die Rote Karte sah. Nur eine Minute später nutzte Dachau die numerische Überlegenheit: Georgios Dafermos erzielte nach einem schnellen Angriff den Treffer zum 1:0.

Feldmoching kämpfte trotz Unterzahl tapfer und versuchte, über Konter zum Erfolg zu kommen. Die Gastgeber kontrollierten über weite Strecken Ball und Spieltempo, fanden jedoch kaum Lücken für weitere Tore.