Frühes Tor entscheidet Spitzenspiel Egestorf-Langreder schlägt Spelle-Venhaus 1:0 – Milan trifft bereits in der 3. Minute von red · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Manni Hermes

Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder hat im oberen Tabellendrittel der Oberliga Niedersachsen einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Gegen den SC Spelle-Venhaus reichte ein früher Treffer von Milan zum 1:0-Erfolg.

Blitzstart bringt Egestorf früh in Führung Der 1. FC Germania Egestorf-Langreder hat am 26. Spieltag der Oberliga Niedersachsen einen knappen Heimsieg gegen den SC Spelle-Venhaus gefeiert. Vor 75 Zuschauern entschied ein frühes Tor die Partie zugunsten der Gastgeber. Egestorf-Langreder ging mit 44 Punkten aus 23 Spielen in die Begegnung. Der SC Spelle-Venhaus reiste mit 39 Zählern aus 25 Partien im Mittelfeld an. Beide Mannschaften gehören damit zur oberen Tabellenhälfte und befinden sich im erweiterten Verfolgerfeld des Spitzenreiters SV Atlas Delmenhorst.

Die Partie begann aus Sicht der Gastgeber ideal. Bereits in der 3. Minute traf Milan zur frühen Führung für Egestorf-Langreder. Nach dem schnellen Treffer konzentrierte sich die Mannschaft darauf, das Spiel zu kontrollieren und defensiv stabil zu stehen. Spelle drückt, findet aber keinen Ausgleich Im weiteren Verlauf übernahm Spelle-Venhaus phasenweise mehr Spielanteile und versuchte, zum Ausgleich zu kommen. Die Gäste erspielten sich einzelne Möglichkeiten, fanden jedoch keinen Weg durch die kompakt organisierte Defensive der Gastgeber.