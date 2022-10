Frühes Tor entscheidet Partie - SGM-SCA 1:0

Nach einer spielfreien Woche kam der SC Amorbach nach Langenbrettach. Gegen den Tabellenzwölften und den eigentlichen Relegationsgegner der Vorsaison wollte man nach einem passablen Saisonstart die nächsten Punkte holen.

Auf schwer bespielbarem Platz startete die SGM exzellent in die Partie. Nach nur zwei Minuten fing M.Vikar einen Querpass der Gäste tief in ihrer eigenen Hälfte ab, ging alleine auf den Torhüter zu und schob souverän zur 1:0-Führung ein. Anschließend stand die SGM zumeist tief und wartete auf gegnerische Fehler. Hin und wieder versuchte man die Amorbacher Abwehr hoch anzulaufen und zu pressen, jedoch stimmte die Raumaufteilung im Mittelfeld allzu oft nicht und das Pressing lief ins Leere. Bei eigenem Ballbesitz wurde man auch von den Gästen direkt hoch angelaufen, oft mit fünf Gegenspieler oder mehr. So ging man bereits früh im Spiel dazu über viel mit langen Bällen zu agieren und suchte die Lücken, welche sich hinter der ersten AmorbacherVerteidigungslinie ergaben. Die Zuschauen sahen trotzdem vor allem viel Stückwerk von beiden Teams mit wenigen schönen Spielzügen auf beiden Seiten. Die SGM versuchte gelegentlich zu kontern, wobei man meistens an der eigenen schlampigen Spielweise scheiterte, während Amorbach vor allem durch SGM-Fehlpässe in der eigenen Hälfte zu Chancen kam.