Frühes Tor bringt Dinklage auf die Siegerstraße Wulfing und Weßling treffen für den TVD, Vossgröne für Hollage

Der TV Dinklage konnte am heutigen Sonntag gegen Blau-Weiß Hollage gleich in der 7. Minute mit einem fulminanten Schuss aus ca. 32 Metern in Führung gehen. Abgefeuert wurde dieses Geschoss von Thomas Wulfing. Kurz darauf hätte es dann auch schon 2:0 stehen können, aber Averdam scheitert an Markus Meyer. Barz hatte Averdam diese Chance aufgelegt. Die nächste Chance ging dann wieder auf das Konto von Dirk Averdam, aber wieder findet er seinen Meister in Markus Meyer, der zur Ecke klären kann.

Danach kriegt der TVD eigentlich erst einmal nichts mehr auf die Kette und Hollage kam viel besser ins Spiel. Erst kurz vor der Pause dann wieder ein Sonntagsschuss, der den Weg in die Maschen findet. Wilke Wessling traf aus rund 27 Metern.

Mit diesem Ergebnis geht es dann in die Pause, aus der der TVD wieder recht schwungvoll raus kommt und bereits in der 52. Minute eine Riesenchance durch Lasse Barz versemmelt, der den Ball aus 6 Metern über das leere Tor drischt. Das hätte nach Vorarbeit von Kühling das 3:0 sein MÜSSEN.

Hollage hatte dann aber die Möglichkeit das Spiel noch einmal interessanter zu gestalten und konnte durch Mathis Vossgröne auf 1:2 verkürzen. Nachdem Rohe zuvor noch einen Ball halten konnte, staubte Vossgröne zum Anschluss ab.