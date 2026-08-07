Frühes Topspiel in Pansdorf: VfR Horst will perfekte Bilanz verteidige

– Foto: Dennis Bellof

Besser hätte der Saisonstart für den VfR Horst kaum laufen können. Nach zwei Siegen aus den ersten beiden Spielen reist die Mannschaft von Trainer Thorben Reibe mit viel Selbstvertrauen zum TSV Pansdorf, der ebenfalls mit der optimalen Ausbeute in die neue Spielzeit gestartet ist. Entsprechend kommt der Begegnung am dritten Spieltag bereits eine besondere Bedeutung zu.

Der VfR Horst reist nach dem überzeugenden 3:1-Erfolg beim TSV Lägerdorf an, bei dem Jannes Dolling, Björn Dohrn und Patrick Meyer bereits vor der Pause für klare Verhältnisse sorgten. Der TSV Pansdorf setzte sich zuletzt mit 3:1 gegen den FC Dornbreite Lübeck durch und dürfte mit entsprechendem Rückenwind in die Partie gehen.

„Wir sind gut gestartet in die Saison mit den beiden Siegen. Da wollen wir natürlich auch dran anknüpfen und versuchen, uns irgendwie in dieser Spitzengruppe festzubeißen und dranzubleiben“, sagt Reibe. Dass auch der Gegner beide bisherigen Partien gewonnen hat, wertet der Horster Coach als zusätzlichen Anreiz: „Von daher ist es in Anführungsstrichen ein erstes kleines Spitzenspiel.“

Personelle Veränderungen – Ziel bleibt unverändert

Ganz ohne Sorgen fährt der VfR Horst allerdings nicht nach Ostholstein. Die Urlaubszeit macht sich inzwischen auch im Kader bemerkbar, sodass Reibe seine Mannschaft auf mehreren Positionen verändern muss.

„Wir haben doch ein paar Änderungen, die wir vornehmen müssen. Da leider die Urlaubszeit bei uns begonnen hat und der eine oder andere nicht da ist“, erklärt der Trainer. Gleichzeitig sieht er den Kader mittlerweile breit genug aufgestellt, um Ausfälle auffangen zu können: „Von daher können wir auch den einen oder anderen Ausfall verschmerzen.“

Hinzu kommt die lange Anreise. „Wir haben auch eine Mordstour vor uns. Ich glaube, das ist mit so die weiteste – eine Stunde 45 Fahrzeit“, sagt Reibe. An der Zielsetzung ändert das jedoch nichts: „Da fahren wir nicht hin, um die Punkte einfach abzuschenken. Da wollen wir natürlich drei Punkte holen.“