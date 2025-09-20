Frühes Topduell der Titelfavoriten

Top-Duell für Würm-Lindern. – Foto: Miriam Senft

In der vorigen Saison war die SG Union Würm-Lindern lange Zeit der Hauptkonkurrent für den späteren Meister und Aufsteiger SV Niersquelle Kuckum. Gegen Ende der Spielzeit plagten die SG jedoch zahlreiche Verletzungen, die sich auch auf die Ergebnisse auswirkten. „Leider ist uns dadurch am Ende ein bisschen die Puste ausgegangen“, sagte damals Sean King, Trainer der Union. Nun ist die neue Saison drei Spieltage alt, und Würm-Lindern gilt wiederum als einer der Aufstiegsfavoriten. Bisher wurde man den Ansprüchen gerecht, drei Siege gab es aus drei Spielen. Wie stark dabei die bisherigen Gegner SV Breberen, FSV Geilenkirchen und Germania Rurich einzuschätzen sind, wird sich im Laufe der Saison zeigen. Ein erster Härtetest wartet nun am Sonntag gegen Dynamo Erkelenz.

Denn Dynamo hat ebenfalls die optimale Ausbeute von neun Zählern auf dem Konto – und gilt als einer der Top-Favoriten für den Aufstieg. Zuletzt gab es ein 6:0-Erfolg im Kreispokal über Geilenkirchen. Kann man am vierten Spieltag bereits von einem Topspiel sprechen? Stanislav Makarov, Sportlicher Leiter bei Dynamo, sagt dazu: „Wir hoffen, dass es tatsächlich ein Spitzenspiel wird. Die beiden Mannschaften sind selbstbewusst und gut vorbereitet.“ Gar nicht so glücklich mit dem frühen Aufeinandertreffen mit Erkelenz ist indes Sean King: „Ich denke, wenn wir jetzt schon von einem Spitzenspiel sprechen, ist das meines Erachtens noch zu früh. Wir sind gerade mal am vierten Spieltag – da hätte ich mir schon gewünscht, dass wir später gegeneinander spielen.“ King ist aber überzeugt, dass „zwei starke Mannschaften aufeinandertreffen und es spannend wird.“

Die Favoritenrolle vergibt King dabei an den Gegner: „Da für mich Dynamo in dieser Saison der absolute Top-Favorit auf den Aufstieg ist, sind sie in diesem Spiel, wie auch in jedem anderen, der Favorit.“ Dennoch schätze er sein Team stark genug ein, um etwas Zählbares mitzunehmen. Das Thema Verletzungen bleibt der SG dabei allerdings treu, denn Mika Kreutzer, Calvin König und David Balo werden definitiv ausfallen. „Bei Yannik Schlömer, der sich mit Oberschenkel-Problemen plagt, steht noch ein Fragezeichen“, sagt King. Doch einer Sache ist sich der Trainer sicher: „Egal, wer das Spiel gewinnt oder verliert. Ich denke nicht, dass das jetzt schon richtungsweisend sein wird.“