Frühes Spitzenspiel: VfB empfängt Drochtersen/Assel

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Kaum ist die neue Regionalliga-Saison angelaufen, steht für den VfB Oldenburg bereits ein erster Härtetest an. Am Freitagabend gastiert die Spielvereinigung Drochtersen/Assel im Marschwegstadion. Beide Mannschaften haben zum Auftakt gewonnen und reisen entsprechend selbstbewusst an.

Die Oldenburger präsentierten sich in Bremen nach einer Anlaufphase zunehmend dominant. Vor allem nach den ersten 20 Minuten entwickelte die Mannschaft von Dario Fossi viel Spielfreude, erarbeitete sich zahlreiche Chancen und überzeugte mit variablen Lösungen im Spiel nach vorn. Ein langer Ball von Torhüter Jhonny Peitzmeier leitete ebenso einen Treffer ein wie eine einstudierte Freistoßvariante beim 2:0 durch Marc Schröder.

Es ist ein Duell, das seinem Etikett als Spitzenspiel bereits am zweiten Spieltag gerecht wird. Der VfB Oldenburg hat seine Auftaktpartie beim Bremer SV überzeugend gewonnen, Drochtersen/Assel setzte sich wenig später mit 2:1 gegen den 1. FC Phönix Lübeck durch. Nun treffen zwei Mannschaften aufeinander, die mit drei Punkten und entsprechenden Erwartungen in die Partie gehen.

Tom Sanne kehrte von Wacker Burghausen in den Norden zurück, Christopher Schepp kommt vom Drittligisten TSV Havelse. Sean Busch spielte zuletzt für den FC Homburg, Ole Schulz wurde beim SV Werder Bremen II ausgebildet und Dominique Ndure gehörte beim SSV Jeddeloh II zu den Leistungsträgern.

Auch die Gäste haben ihren Kader im Sommer gezielt verändert. Neun neue Spieler kamen zur Mannschaft von Trainer Oliver Ioannou und Sportdirektor Sören Behrmann. Darunter befinden sich etliche Akteure mit höherklassiger Erfahrung.

Damit verfügt Drochtersen/Assel über einen breit aufgestellten und erfahrenen Kader. Allerdings musste die Mannschaft bereits in der Vorbereitung zwei schwere Rückschläge verkraften. Tjorve Mohr zog sich einen Kreuzbandriss zu, Liam Giwah erlitt einen Schulterbruch. Beide gehörten zu den wichtigen Kräften in der Defensive.

Wie die Gäste diese Ausfälle auffangen, wird auch im Marschwegstadion eine interessante Frage sein. Im Pokalspiel gegen den SV Atlas Delmenhorst, das Drochtersen/Assel nach Verlängerung mit 2:1 gewann, bildeten Luca Menke, Vereinsroutinier Nico von der Reith und Jannes Elfers die Dreierkette. Gegen Phönix Lübeck rückte Kevin Ingresio für Menke in die Abwehr.

Offensiv sorgte beim Saisonauftakt vor allem Christopher Schepp für Aufsehen. Nach seiner Einwechslung zur zweiten Halbzeit erzielte der Angreifer innerhalb von nur sieben Minuten zwei Tore und drehte damit die Partie. Kurz vor dem Abpfiff musste Schepp allerdings angeschlagen ausgewechselt werden.

VfB will die eigene Linie fortsetzen

Der VfB dürfte dennoch mit großem Selbstvertrauen in das Duell gehen. Die Mannschaft hat bereits zum Auftakt gezeigt, dass sie defensiv kompakt steht und gleichzeitig mit Tempo und unterschiedlichen Varianten nach vorne spielen kann.

Für Fossi wird es nun darum gehen, diese Leistung gegen einen qualitativ stärker besetzten Gegner zu bestätigen. Die Oldenburger wirkten in Bremen körperlich gut vorbereitet und taktisch diszipliniert. Vor allem nach der anfänglichen Abtastphase bekam der VfB das Spiel zunehmend unter Kontrolle.

Geleitet wird die Partie von Daniel Piotrowski, der bereits in seine fünfte Regionalliga-Saison geht. Unterstützt wird der Schiedsrichter an den Seitenlinien von Bastian Grimmelmann und Sören Thalau. Für beide Mannschaften geht es damit früh in der Saison um mehr als nur drei Punkte: Der Sieger könnte ein erstes deutliches Signal an die Konkurrenz senden.