Frühes Pokalaus für Lastrup gegen Landesligist Dinklage

Der Landesligist aus Dinklage erwischte einen Traumstart und ging bereits nach sechs Minuten mit 1:0 in Führung. Doch Lastrup ließ sich nicht früh verunsichern und fand schnell eine Antwort: Nach einem Freistoß von Bernd Gerdes war Matthias Post per Kopf zur Stelle und glich in der 12. Minute aus. Die Lastruper Defensive stabilisierte sich in der Folge und konnte bis zum Pausenpfiff weitere Treffer verhindern.

Nach Wiederanpfiff dann der erste Nackenschlag: In der 49. Minute lenkte ein Lastruper Spieler eine Hereingabe unglücklich ins eigene Tor – Dinklage ging erneut in Führung. Die Gäste aus dem Landkreis Vechta erhöhten danach den Druck und nutzten zwei weitere Unstimmigkeiten in der Lastruper Hintermannschaft eiskalt aus. Innerhalb weniger Minuten zog Dinklage auf 1:4 davon – eine Vorentscheidung.

Zwar konnte Moritz Kalyta kurz vor Schluss noch einmal auf 2:4 verkürzen, doch in der Nachspielzeit machten die Gäste mit dem Treffer zum 2:5 alles klar und sorgten für einen standesgemäßen Einzug in die nächste Runde.

Für den FC Lastrup bleibt nach dem Pokalaus nun der volle Fokus auf dem Ligaauftakt. Bereits am kommenden Samstag geht es in der Bezirksliga weiter: Dann empfängt die Mannschaft in der heimischen Reifen-Labetzke-Arena den Aufsteiger SV Bethen. Anstoß ist um 14:30 Uhr.