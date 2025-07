Frühes Pokalaus für den FV Olympia Laupheim

„Die Olympia startete gut in die Partie, hatte deutlich mehr vom Spiel und erarbeitete auch einige Torchancen“, heißt es in der Vereinsmitteilung des FV. Doch wie so oft im Pokal sollte sich das Auslassen bester Gelegenheiten rächen. In der 33. Minute nutzte Stefan Mladenovic eine der seltenen Offensivaktionen der Ulmer eiskalt aus. Sein Treffer fiel „fast aus dem Nichts“, Olympia-Keeper Christian Hafner war gegen den platzierten Schuss chancenlos.