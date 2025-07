Frühes Pokal-Aus für den FC Deisenhofen

0:2-Niederlage beim Landesligisten Kirchheimer SC – SV Pullach tritt nicht an

Der gesetzte Drittligaabsteiger SpVgg Unterhaching wird als einziger Verein den südlichen Münchner Landkreis in der Hauptrunde des Totopokals vertreten. Für den FC Deisenhofen und den SV Pullach war hingegen in der 3. Qualifikationsrunde Endstation. Die Pullacher mussten ihr Heimspiel gegen den TSV 1882 Landsberg aus personellen Gründen absagen, der Landesligaabsteiger vermeldete „zu viele verletzungsbedingte Ausfälle“. Somit hat der Bayernligist vom Lech das Hauptfeld kampflos erreicht.

In dieses wären gerne auch die Deisenhofner eingezogen, doch der Bayernliga-Fünfte der vergangenen Saison musste sich überraschend am Freitag Abend beim Landesligisten Kirchheimer SC mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Die Hausherren gingen durch Lenny Gremm bereits in der 6. Minute in Führung. „Durch einen individuellen Fehler haben wir das 1:0 bekommen. Dadurch haben wir es uns noch schwerer gemacht, denn so stand der Abwehrriegel von Kirchheim noch dichter und stabiler“, sagte FCD-Coach Andreas Pummer, der auch zugab: „Wir haben es über 90 Minuten nicht geschafft, richtige Chancen herauszuspielen.“ Nur Paul Schemat hatte nach Vorarbeit von Lukas Blauensteiner im zweiten Durchgang eine hochkarätige Ausgleichsmöglichkeit. Kurz vor Schluss machte Jan Köhler mit dem 2:0 für den KSC alles klar (85.).

Der FCD hatte, wie angekündigt, auf einige erfahrene Akteure verzichtet. Mittelfeld-Stratege Yasin Yilmaz, Torjäger Lukas Kretzschmar und Abwehr-Routinier Tobias Nickl standen nicht im Kader, Leon Müller-Wiesen und Rückkehrer Florian Schmid blieben über 90 Minuten auf der Bank, Björn Jost wurde erst zur Pause eingewechselt. „Das haben wir ja vorher gesagt, dass wir wollen, dass sich im Pokal die Jungen zeigen können“, so Pummer.

In der vergangenen Pokalsaison hatten die Blauhemden mit dieser Marschroute immerhin Regionalligist Wacker Burghausen nach Elfmeterschießen ausgeschaltet, sich so ein Achtelfinal-Derby gegen die SpVgg Unterhaching vor über 800 Zuschauern erkämpft und beim 0:3 auch ordentlich verkauft.

„Natürlich sind wir enttäuscht, aber wir müssen unsere Kenntnisse daraus ziehen“, bilanzierte Pummer nach dem Ausscheiden. Trotz der Niederlage war allerdings am Samstag feiern angesagt: „Da gibt es Teambuilding beim Oberhachinger Stadlfest“, so Pummer.

Beim letzten Test vor dem Pokal-Match zeigten sich die Deisenhofner mit einem 6:1 (1:0)-Sieg beim SE Eintracht Freising (Torschützen: Schmid per Elfmeter, Schemat/2, Yimez, Kretzschmar, Jost) in Torlaune, die nächste Vorbereitungspartie steht am kommenden Samstag (11 Uhr) beim Bayernliga-Aufsteiger TuS Geretsried an.