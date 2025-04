Frühes Paintner-Tor und Teamleistung sichern Sollner 1:0 gegen MTV

Der Frust über die unglückliche Niederlage beim TSV Großhadern hielt bei der Sollner Ersten nur kurz an. Dem Heimspiel gegen den MTV München sahen die Jungs bis in die Haarspitzen motiviert entgegen. Die jüngste 0:4-Heimniederlage des MTV gegen die FT Gern warf bei den Sollnern nur ein kleines Fragezeichen auf. Einstellen mussten sich die Gastgeber jedenfalls nicht auf einen Punktelieferanten, sondern eher auf den bisherigen „Angstgegner“ MTV, gegen den es in den letzten Jahren (zuletzt im Hinspiel im September) nichts als Niederlagen gehagelt hatte. Natürlich lautete die Parole nicht „Angst“, sondern „gesunder Respekt“.

Sehr gut gefiel Johannes Campe mit seinem Einsatz gegen Potenza, durch den der Ball für Seref Sözer frei wurde. Der wollte das Duell mit dem Gästekeeper um das Spielgerät gewinnen, aber Krasniqi hatte es bereits vorher offenbar ins Toraus gespielt (9.). Weshalb Schiri Nalpantidis dann nur Abstoß gab, wissen allein die Götter… Ganz dicht dran an einem Torerfolg war Solln nach einem schönen Spielzug von Basti Jell über André Metzger und Johannes Campe zu Tristan Römpp, der sich gegen seinen Gegenspieler durchsetzen konnte, dessen Linksschuss aber knapp rechts ins Toraus geklärt wurde (14.). Basti Jell verlängerte Römpps Eckball per Kopf, aber Krasniqi klärte weit. Eine Torchance für die Gäste ergab sich hieraus jedoch nicht, da sich Potenza bei der Ballannahme im Abseits befand (15.). Den Spielverderber hätte auf der anderen Seite beinahe Skodic gemacht, der erst gegen Lucas Paintner per Kopf klärte und dann eine Fußabwehr von Fabian Greindl drehte, zuletzt aber nach Zuspiel von Kaltner um Längen sein Ziel verfehlte (16.). Bei Kaltners Störmanöver gegen Basti Jell gleich danach klärte Keeper Greindl etwas nervös ins Seitenaus (17.).

Eine erste Ansage machten die Platzherren bereits in der ersten Minute, als Sebi Henrici einen Diagonalpass von André Metzger auf Lejs Dedic weiterleitete, dessen Ball im Netz landete. Henrici muss wohl knapp im Abseits gestanden haben; jedenfalls pfiff der Schiri ab. Nur wenige Minuten später bemerkte „Schnellschalter“ Lucas Paintner den Ballverlust von MTV-Abwehrmann Heilhecker, drehte sich um und setzte zu einem für Keeper Krasniqi unhaltbaren Schuss an. Solln führte also früh mit 1:0 (6.). Kurz darauf hätte Alex Hassinger mit seinem Freistoß (nach Foul an Tristan Römpp) den Grundstein für eine unmittelbare Erhöhung des Spielstands legen können, aber die MTV-Defensive war zur Stelle und wehrte per Kopf ab, ohne dass sich daraus jedoch eine Gefahrensituation auf der anderen Seite entwickelt hätte (7.). Etwas gefährlicher war da schon Durajs Freistoß nach Foulentscheidung gegen Basti Jell eine Minute danach, doch auch die Sollner Abwehr stand richtig (8.).

Nicht so gut war die Idee von Seref Sözer, nach Zuspiel von Johannes Campe direkt abzuschließen; Krasniqi hatte keine Mühe (18.). Nachdem auf der anderen Seite Kaltner aus spitzem Winkel das leere Tor verfehlt hatte (was für ein Riesendusel für Solln!), waren wieder die Gastgeber am Zug, wobei Seref Sözer allerdings an der Gästeabwehr scheiterte (19.). Nach wenigen Minuten wurde Sözer von Alper gefoult (Gelb für Alper), doch mit Paintners Verlängerung von Metzgers Freistoß kam die Hintermannschaft des MTV zurecht (23.). Nicht ganz klappte Tristan Römpps Zuspiel auf Lucas Paintner; Krasniqi war als Erster am Ball (24.). Allmählich schienen sich die Gäste gesammelt zu haben; eine Druckphase des MTV war deutlich zu spüren. Bei Skodics Schuss aufs Tor nach Einwurf zeigte Sollns Keeper Greindl, dass er in der langen Zwangspause wegen seiner Knieverletzung nichts verlernt hat; er lenkte den Ball per Parade ins Toraus ab (25./Potenza nach Erbs Eckball daneben). Kaltners Flachschuss wehrte Luca Bausch ab, bevor Greindl den Nachschuss eliminierte (28.). Ein Freistoß von Skodic (nach Foul des übermotivierten Sebi Henrici an Wild) ging am Kasten vorbei; Greindl war umsonst geflogen (30.). Einer der seltenen Ballverluste von Tristan Römpp leitete einen Gegenangriff durch Kaltner ein, den Alex Hassinger nur per Foul stoppen konnte. Trotz der Proteste des Gästelagers gab es „nur“ Freistoß. Skodic schoss, doch Greindl reagierte erneut glänzend und lenkte die Kugel mit einer Hand über die Latte (31.). Strohmaier verlängerte Skodics Eckball per Kopf, aber Tristan Römpp konnte klären. Nachdem Sözer den Nachschuss geblockt hatte, hätte sich eine Gelegenheit für Solln bieten können, freilich war der Ball schon wieder weg (32.). Da schwammen die Platzherren nun doch zeitweise erheblich. Basti Jell war gegen Dammasch dann wieder Herr der Lage, doch der Schiri pfiff Foul gegen Sebi Henrici (obwohl Ball gespielt); Fabian Greindl hielt Skodics Freistoß freilich sicher (33.). Den folgenden Angriff (eingeleitet von André Metzger) konnten die Sollner leider nicht durchziehen; Duraj störte Sözer, so dass der Ball ins Toraus ging (34.).

Daraufhin startete Solln eine Großoffensive. Römpp drehte gegen Kaltner; Keeper Krasniqi musste per Fuß im Feld klären (35.). Johannes Campe versuchte es gleich danach, doch Krasniqi blieb abermals Sieger. Alper wusste dem wendigen Paintner nur durch ein Foul Einhalt zu gebieten. Sözers Freistoß landete in der Mauer, von wo aus der Ball ins Seitenaus geklärt wurde (37.). Ein weiterer Freistoß – dieses Mal von Basti Jell – hätte nach einer etwas missglückten Kopfabwehr für die Gäste leicht kritisch werden können, doch Krasniqi hielt sicher (39.). Gleichermaßen stark präsentierte sich auch sein Counterpart Fabian Greindl im Sollner Kasten, der Kaltner per Glanzparade die Tour vermasselte (39.). Kurz darauf holte Basti Jell die Kugel zurück und wollte auf Lucas Paintner spielen; hierbei wehrte Krasniqi per Kopf im Feld ab (40.). Der Höhepunkt der Schlussoffensive des MTV vor der Pause war Erbs Kraftschuss ans Lattenkreuz (42.). Einzelne noch folgende Versuche konnte die Sollner Defensive bremsen (Hassinger gegen Alper; Metzger gegen Potenza/43.). Allerdings war vorne vor dem pünktlichen Halbzeitpfiff nicht mehr viel drin.

Beim Wiederanpfiff fanden sich Stammkapitän Stefan Gerhard und Marco Kornmesser auf dem Platz ein. Ersterer ersetzte Luca Bausch, der wegen eines „Brummschädels“ nicht weitermachen konnte, während der Zweite für den mit Gelb vorbelasteten Sebi Henrici kam. Einen Aufreger verursachte kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit Lejs Dedic, der in der Hoffnung auf eine Rückeroberung des gerade verlorenen Balles Gästekeeper Aldonis Krasniqi heftig attackierte, obwohl dieser die Kugel sicher hatte. Krasniqi musste minutenlang behandelt werden, konnte aber weiterspielen. Der noch nicht vorverwarnte Dedic sah eine gnädige gelbe Karte und entschuldigte sich schuldbewusst bei Krasniqi (48.). Nicht viel später hätte Dedic Krasniqi mit „legalen Mitteln“ überwinden können, aber sein Schuss fiel zu schwach aus (50.). Mit kurzem Abstand entwickelten die Gäste eine Offensive, aber zunächst war Keeper Greindl zur Stelle, bevor der zurückgefallene Lucas Paintner die Situation nach dem Eckball bereinigte und er selbst Wilds Nachschuss sicher hatte (51./52.).

Wenig später ging der nach einem Klasse-Auftritt völlig ausgepumpte Torschütze Lucas Paintner vom Feld. Trainer Blasenbreu entschied sich, angesichts des Spielstandes mit Luis Rieniets einen weiteren Abwehrspieler zu bringen und den einzigen noch auf der Bank befindlichen Offensivmann, Dominik Kugler, draußen zu lassen (54.). Für das Spiel nach vorne ergaben sich neue Lösungsansätze, beispielsweise in Person von Verteidiger Alex Hassinger, der gerne „Ausflüge“ macht, aber in der konkreten Situation sein für Marco Kornmesser gedachtes Zuspiel nicht durchbrachte (Keeper hält/55.). Ebenso wenig kam der eingewechselte Stefan Gerhard an André Metzgers Freistoß ran (55./Toraus). Viel wirksamer war Gerhard in seinem angestammten Revier, nämlich in der Abwehr. Er störte entscheidend das Zusammenspiel zwischen Skodic und Potenza und klärte ins Toraus (60.). Allerdings hatten die Gastgeber danach Glück, da der ebenfalls eingewechselte Bichlmaier Skodics Eckball nur ins Toraus köpfte (61.). Noch mehr Pech ereilte den Abwehrspieler des MTV; er verletzte sich in einer Situation nach einem Sollner Eckball und musste wieder raus (64.).

In der Folgephase verstärkten die Gäste ihre Bemühungen um den Ausgleich. Basti Jell musste gegen Kaltner ins Seitenaus klären. Durajs Schuss wurde ins Toraus abgewehrt, und Erb köpfte nach Dammaschs Eckball drüber (65.). Auch Dammasch selbst agierte unglücklich. Erst verzog er, so dass der Ball ins Toraus ging (67.), dann konnte Keeper Greindl seinen Weitschuss mühelos halten (68.) und schließlich klärte der starke Sollner Innenverteidiger Basti Jell ins Toraus (70.). Es passte zu dem Pech der Gäste, dass Erb anschließend den Eckball aufs Tornetz köpfte. Die Szenen vor beiden Toren glichen sich ein bisschen; so wenig wie das Zuspiel von Sollns Stefan Gerhard auf Lejs Dedic klappte, funktionierte auch die für Dammasch angedachte Vorlage von Kaltner (beides 76.).

Zum Glück konnten die Platzherren so manche etwas „sinnfreie“ Aktion wie z.B. Rieniets‘ unnötige „Klärung“ ins Seitenaus (77.) wieder reparieren. André Metzger holte den Ball nach Strohmaiers Einwurf zurück; dann hielten die Sollner mit Rieniets, Römpp und dem mittlerweile für Dedic rückeingewechselten Henrici den Ball in den eigenen Reihen. Einen kurzzeitigen Ballverlust machte Stefan Gerhard wett, und Marco Kornmesser spielte den Ball entlang der Außenlinie, nur leider ins Seitenaus. Der von Marco Kornmesser nach dem Einwurf zurückgeholte Ball ging ebenfalls ins Seitenaus; Sebi Henrici war ohne Chance, an das Spielgerät zu kommen (78.). Beflügelt durch den Super-Einsatz von Basti Jell (MTV ins Toraus/80.) war Solln plötzlich auch wieder vorne präsent. Stefan Gerhard nahm den gerade von Wild weggeköpften Ball ebenfalls per Kopf an und leitete einen tollen Spielzug über Sebi Henrici und Luis Rieniets ein - was für ein Pech, dass Seref Sözer nur den Pfosten traf (dann Toraus/81.). Eine „Hundertprozentige“ versemmelte Sebi Henrici bei seinem Nachschuss nach Kopfabwehr von Krasniqi (Toraus/82.). Umso wichtiger war das Eingreifen des unermüdlichen Fabian Greindl gegen Erb (84.) und etwas später beim Eckball von Skodic, nachdem Johannes Campe einen Konter ins Toraus geklärt hatte (86.).

In Erwartung einer längeren Nachspielzeit bekam Verteidiger Alex Schrank nach Verletzungspause noch ein paar Einsatzminuten; sein Namensvetter Alex Hassinger durfte unter Applaus Feierabend machen (87.). Erst danach führte André Metzger den Freistoß wegen eines Fouls von Beka an Kornmesser aus, doch einmal mehr schaltete sich Keeper Krasniqi dazwischen, so dass Henrici nicht mehr an Jells Steilvorlage herankam (88.). Eher versehentlich streckte der MTV-Abwehrspieler Wild den Sollner Mittelfeldmann Tristan Römpp um (90.+1), der wenig später verletzt gegen Lejs Dedic ausgewechselt wurde (90.+4), allerdings nicht wegen des Einsteigens von Wild, sondern nach einem eigenen Foul. Alex Schrank klärte Skodics Freistoß ins Seitenaus (90.+4.). Auch gegen Alper setzte sich Schrank eindrucksvoll durch (90.+5). Nach einem unklaren Zweikampf zwischen Alper und Rieniets entschied der Unparteiische auf Freistoß für Solln, den Keeper Greindl höchstpersönlich ausführte. Um ein Haar hätte sich daraus eine tolle Möglichkeit für Seref Sözer ergeben, wenn nicht Keeper Krasniqi den Ball mit einer Hand ins Toraus abgewehrt hätte (90.+6/Eckball folgenlos). So blieb es bei dem knappen Vorsprung für die Hausherren aus der Anfangsphase.

Das Spiel hätte zwar angesichts der zahlreichen Chancen der Gäste auch anders ausgehen können, der knappe Sieg ist aber auf Grund der tollen Energieleistung nicht weniger verdient für die Sollner; ein schöner Erfolg für den Torschützen und für das ganze Team nach über die Jahre gesehen so langer Zeit des vergeblichen Anrennens gegen den MTV. Während die Gäste von Relegationsplatz 2 auf 4 abgerutscht sind, konnte Solln Platz 7 zurückholen; der FC Bosna i Hercegovina musste Solln nach einer 1:7-Erdrutschniederlage gegen Großhadern vorbeiziehen lassen. Etwas Abstand zu den heute siegreichen kleinen Löwen tut den Sollnern auch gut. Man darf gespannt sein, in welcher Form sich der kommende Gegner FT Gern nach Ostern in Solln präsentieren wird – ob als „MTV-Besieger“ oder die FT Gern, die zuletzt die Löwen mit den Punkten nach Hause fahren lassen musste.