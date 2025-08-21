Frühes Kellerduell für die Spielvereinigung Ingelheim

Ingelheim/Worms. Nächstes Kellerduell für die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim: Am Freitag (19.30 Uhr) gastiert die Elf vom Blumengarten als Drittletzter beim ebenfalls noch sieglosen Letzten, TuS Neuhausen – und hat sich einiges vorgenommen.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Erwartet Trainer Johannes Schön den ersten Saisonsieg? „Es ist unser Ziel, an die Leistung von Grünstadt (1:1, Red.) anzuknüpfen“, sagt der 39-Jährige, der neben den Langzeitverletzten nur auf Urlauber Tolga Memet verzichten muss. „Damit ist natürlich auch das Ziel verbunden, in Neuhausen die erste drei Punkte mitzunehmen.“
Fakt ist, dass die Ingelheimer bisher die größte Wackelabwehr der Liga stellen. Mit zehn Gegentoren in drei Partien. Wie soll da die Null stehen? Schön: „Die Defensivarbeit ist die Basis für ein stabiles Spiel. Das ist uns vollkommen bewusst. Den ersten drei Gegentoren gegen Gimbsheim sind allesamt Ballverluste beim Spielaufbau vorausgegangen. Da sind wir dran.“
Die sechs Gegentore gegen Speyer seien einem Totalausfall geschuldet gewesen. „Die sollten in der Bewertung ausgeklammert werden“, sagt Schön. „Gegen Grünstadt haben wir maximal zwei Torchancen zugelassen.“ Seine Forderung: „Wir müssen präsenter in den Zweikämpfen sein, darauf legen wir auch gerade den Trainingsschwerpunkt. Wenn sich die Abwehrreihe nach und nach weiter festigt, wird uns das einen großen Mehrwert bieten.“