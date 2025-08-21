Frühes Kellerduell für die Spielvereinigung Ingelheim

Ingelheim/Worms. Nächstes Kellerduell für die Landesliga-Fußballer der Spvgg. Ingelheim: Am Freitag (19.30 Uhr) gastiert die Elf vom Blumengarten als Drittletzter beim ebenfalls noch sieglosen Letzten, TuS Neuhausen – und hat sich einiges vorgenommen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Erwartet Trainer Johannes Schön den ersten Saisonsieg? „Es ist unser Ziel, an die Leistung von Grünstadt (1:1, Red.) anzuknüpfen“, sagt der 39-Jährige, der neben den Langzeitverletzten nur auf Urlauber Tolga Memet verzichten muss. „Damit ist natürlich auch das Ziel verbunden, in Neuhausen die erste drei Punkte mitzunehmen.“