Frühes Gipfeltreffen in der Kreisliga A: Horrem II empfängt Aufsteiger

Am Sonntag kommt es in der Kreisliga A Rhein-Erft zu einem besonderen Duell: Der Horremer SV II, aktuell Tabellenführer, empfängt den zweiten Platz SV Rheidt. Die Gäste sind frisch aufgestiegen und haben mit zwei Siegen zum Auftakt eindrucksvoll gezeigt, dass sie sich in der Liga nicht verstecken wollen.

Für Rheidts Trainer Meikel Kupper ist die Partie auch eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. „Horrem ist eine gestandene Truppe, die in den letzten Jahren Spieler der 1. Mannschaft im Verein halten konnte“, erklärt er. Als ehemaliger Horrem-Akteur freut er sich besonders auf das Wiedersehen: „Da Horrem meine letzte Station als aktiver Spieler war, freue ich mich natürlich besonders, viele Menschen auf der Anlage zu treffen.“

Von einem Spitzenspiel möchte Kupper dagegen nicht sprechen. „Am 3. Spieltag von einem Spitzenspiel zu sprechen, wäre etwas übertrieben“, stellt er klar. Für seine Mannschaft sei es vielmehr ein weiterer Schritt, sich in der Liga zu beweisen: „Für uns ist es ein ganz normales Spiel, das wir am Ende gewinnen wollen.“