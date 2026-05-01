Frühes Gegentor: Treubund holt Ottersberg zurück in den Abstiegskampf

Die Begegnung war erst sieben Minuten alt, als Daniel Luckyman in der Folge eines Eckballs die Führung für Ottersberg erstochene (7.). Der Treffer spielte den Hausherren selbstredend in die Karten. Während der TSV aus einem tiefen Block verteidigte, liefen die Turner immer wieder an. Letztlich gelang es den Ottersbergern aber die Bemühungen leidenschaftlich wegzuverteidigen. Damit schmilzt der Vorsprung Treubunds auf den direkten Konkurrenten auf einen Zähler. Zu allem Überfluss sah Niclas Stelter in der Nachspielzeit auch noch die Ampelkarte (90.+8).