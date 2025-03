Frühes Gegentor schockt Pfeddersheim

Gleich zu Beginn erwischte es die Gastgeber knüppeldick. Kaum wurde vor 160 Fans im Uwe-Becker-Stadion angepfiffen, verletzte sich ihr Abwehrspieler Pascal Schmidt und musste ausgewechselt werden. TSG-Trainer Marco Streker stellte um, zog Marcel Öhler in die Abwehr zurück und beorderte den eingewechselten Yoel Yilma auf seine angestammte Position auf der Sechs. Der frühe nächste Dämpfer: In der fünften Spielminute brachte Pfeddersheims Mittelfeldmann Lion Schubach Gäste-Stürmer Marlon Pira im Sechzehner zu Fall. Den Strafstoß verwandelte Waldalgesheim-Goalgetter Nils Gräff sicher zum 0:1. Es war bereits der zwölfte Saisontreffer des 25-Jährigen. Schubach sagte anschließend mit hängendem Kopf: „Es ist schwer in Worte zu fassen das Spiel so knapp zu verlieren, in dem ich den Elfmeter verursacht habe. Die Waldalgesheimer stehen dann tief und bunkern nur – viel machen kann man da nicht.“