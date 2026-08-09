Frühes Gegentor: D/A II kassiert erste Niederlage im ersten Spiel

– Foto: Andreas Harneit

Bei Mitaufsteiger SV Vorwärts Nordhorn verliert die zweite Mannschaft der SV Drochtersen/Assel am Sonntag mit 0:2. Der erste Wirkungstreffer sitzt früh.

Die SV Drochtersen/Assel II legte einen denkbar ungünstigen Start in die erste Oberliga-Saison hin. Nach einem langen Ball gerieten die Gäste in eine Zwei-gegen-Zwei-Situation, die Nordhorn mit dem Führungstor durch Kyle Houdegle auflöste (2.).



„Wir waren noch nicht ganz auf der Höhe und sie haben direkt einen Wirkungstreffer gesetzt“, sagt Trainer Milan Schweiger, der anschließend ein ausgeglichenes Geschehen beobachtete. „Es gab nur wenige Chancen auf beiden Seiten und ich kann den Jungs vom Einsatz her keinen Vorwurf machen. Wir haben uns nur zu wenig zwingende Torchancen herausgespielt.“





D/A wirft kurz vor Schluss alles nach vorn

Die Kehdinger riskierten in der Schlussphase alles und wechselten offensiv. Mit Ben Brugner ging ein Innenverteidiger vom Platz und mit Mika Wehdemeyer kam ein Stürmer ins Spiel. Doch auch mit der Brechstange gelang es D/A nicht, die Hintermannschaft des Mitaufsteigers zu knacken. Stattdessen fuhren die Hausherren den entscheidenden Konter, den Niklas Harms-Ensink mit dem Kopf zur Entscheidung vollendete (90.+6).

„Wir haben es heute nicht geschafft, so mutig zu agieren, wie wir uns das vorgenommen haben“, sagt Teamchef Benjamin Zielke, dessen Team als nächstes den SSV Vorsfelde empfängt. „Nächste Woche nehmen wir einen neuen Anlauf und wollen in unserem Heimspiel in der Oberliga ankommen.“

Tore: 1:0 (3.) Houdegle, 2:0 (90.+6) Harms-Ensink.

Nächstes Spiel: D/A II - Vorsfelde (So., 16. August, 15 Uhr).